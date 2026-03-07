Evakuirana zračna luka u Abu Dhabiju: UAE aktivirao protuzračnu obranu

Prema službenim informacijama Emirata, protuzračni obrambeni sustavi trenutno djeluju kako bi neutralizirali nadolazeće prijetnje. Svjedoci u Abu Dhabiju izjavili su za Reuters da su u glavnom gradu čuli nekoliko snažnih detonacija.

Izvor za Sky News tvrdi da je zbog sigurnosne prijetnje evakuirana međunarodna zračna luka Zayed u Abu Dhabiju. Putnici su, prema istom izvoru, premješteni u podzemna skloništa dok traje procjena situacije.

Napetosti su dodatno porasle nakon što je Saudijska Arabija objavila da je presrela četiri drona koja su bila usmjerena prema naftnom polju Shaybah na jugu zemlje. Riječ je o drugom pokušaju napada na to postrojenje u samo nekoliko sati.

U Dubaiju su građani također prijavili snažne eksplozije tijekom jutra. Emiratske vlasti kasnije su priopćile da je došlo do 'manjeg incidenta uzrokovanog padom krhotina nakon presretanja projektila“' naglašavajući da nema informacija o većoj šteti ili žrtvama.