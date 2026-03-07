VIDEO 'Potpuno istrebljenje': SAD i Ekvador bombardirali kamp kolumbijske kriminalne skupine

Amerikanci su akciju nazvali 'smrtonosnom kinetičkom operacijom' , dok su Ekvadorci objavili da je bila riječ o 'Potpunom istrebljenju'.

U operaciji su korišteni helikopteri, zrakoplovi, riječni brodovi i dronovi kako bi se locirao i bombardirao kamp trgovaca drogom u sjeveroistočnom Ekvadoru blizu granice s Kolumbijom.

Kamp je pripadao kolumbijskoj kriminalističkoj skupini 'Comandos de la Frontera' (CDF) koju čine disidenti iz FARC-a. Nije objavljeno je li u ovoj operaciji bilo ubijenih ili zarobljenih.