ZAJEDNIČKA OPERACIJA

VIDEO 'Potpuno istrebljenje': SAD i Ekvador bombardirali kamp kolumbijske kriminalne skupine

L. Š. / Hina

07.03.2026 u 07:14

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Profimedia / Autor: Daniel Molineros / imago stock&people / Profimedia
Bionic
Reading

Ekvador i SAD izveli su zajedničku vojnu operaciju s ciljem uništavanja trgovine drogom u toj južnoameričkoj zemlji, objavile su vlasti obiju država

Amerikanci su akciju nazvali 'smrtonosnom kinetičkom operacijom', dok su Ekvadorci objavili da je bila riječ o 'Potpunom istrebljenju'.

U operaciji su korišteni helikopteri, zrakoplovi, riječni brodovi i dronovi kako bi se locirao i bombardirao kamp trgovaca drogom u sjeveroistočnom Ekvadoru blizu granice s Kolumbijom.

Kamp je pripadao kolumbijskoj kriminalističkoj skupini 'Comandos de la Frontera' (CDF) koju čine disidenti iz FARC-a. Nije objavljeno je li u ovoj operaciji bilo ubijenih ili zarobljenih.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
reportaža iz željave

reportaža iz željave

Tito, Goli otok i nakurnjaci iz Deriguza: Ličani nisu rasisti, ali ne žele migrante, već - turiste
UŽIVO

UŽIVO

Emirates: 'Nastavljamo s letovima'; Iranski predsjednik ispričao se susjednim državama
TJEDNI SKENER

TJEDNI SKENER

Ratni skener: Ako ste prespavali protekli tjedan, ovo je sve što trebate znati

najpopularnije

Još vijesti