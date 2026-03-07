Obama opleo po Trumpu. Bijela kuća mu nije ostala dužna

Uz Obamu, otkrivanju spomenika Jesseu Jacksonu, koji je umro 17. veljače u Chicagu u dobi od 84 godine, nazočila su još dvojica bivših američkih predsjednika, obojica demokrati Joe Biden i Bill Clinton , kao i bivša potpredsjednica Kamala Harris te bivša državna tajnica Hillary Clinton.

'Svakog dana budimo se s novim napadom na naše demokratske institucije, svjedocimo smo novog udara na ideju vladavine prava i osnovnu pristojnost. Svakoga dana nam oni s visokih položaja govore da se moramo bojati jedni drugih i da se okrenemo jedni protiv drugih, kako neki Amerikanci vrijede više od drugih, a da neki uopće ne vrijede. Vidimo kako se znanost i stručnost obezvređuju dok neznanje i nepoštenje i okrutnost i korupcija žanju nezamislive plodove', kazao je Obama prilikom otkrivanja spomenika uz pljesak okupljenih.

Aktualni predsjednik Trump, pak, nije došao na otkrivanje spomenika jer mu to raspored nije dopuštao, ali glasnogovornik Bijele kuće Steven Chung nije ostao dužan Obami: 'On je sramota zbog sve boli koju je nanio ovoj zemlji i povijest neće dobro suditi o njemu', rekao je Chung u odgovoru na Obamin govor.

Spomenik Jesseu Jacksonu otkriven je u južnom dijelu Chicaga, a neki od 10,000 okupljenih stiglo je na svečanost i satima ranije.

Govornici su pozvali na nastavak Jacksonove borbe za rasnu ravnopravnost usprkos napadima na muzeje i edukacijske sadržaje koji poučavaju o ropstvu dok s druge strane Trumpove objave vode ka restauraciji spomenika u počast Konfederacijskog juga.

'U teškoj smo poziciji. Imamo administraciju koja ne dijeli iste vrijednosti kao i mi', izjavio je u svom obraćanju okupljenima Biden.

Jesse Jackson rođen je u Greenvilleu u Južnoj Karolini, ali više od pola stoljeća je živio i djelovao u Chicagu gdje je nakon ubojstva Martina Luthera Kinga 1968. godine postao jedan od vođa pokreta za civilna prava koji se borio protiv segregacije te za veće sudjelovanje crnih Amerikanaca i ostalih manjinskih skupina u politici.

'I dok neki promiču slogan 'Učinimo Ameriku opet velikom', Jesse Louis Jackson borio se za to da Amerika postigne veličinu koju je obećavala, ali uvijek i podbacila u svom nastojanju', dodao je Michael Pfleger, katolički svećenik iz Chicaga poznat po svom političkom aktivizmu.