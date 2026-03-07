ZBOG NAPADA

Iranski predsjednik ispričao se susjednim zemljama

L. Š. / Hina

07.03.2026 u 09:56

Iranski predsjednik Masud Pezeškian
Iranski predsjednik Masud Pezeškian Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH
Iranski predsjednik Masoud Pezeškian u subotu se ispričao zbog nedavnih napada na susjedne zemlje i najavio prekid tih napada

Rekao je da je privremeno vodstvo zemlje odlučilo da će Iran zaustaviti napade na susjedne zemlje ako se s njihovog teritorija ne pokrenu novi napadi na Iran, izvijestila je državna televizija IRIB.

Pezeškianove izjave impliciraju da nijedan napad na Iran ne bi trebao dolaziti iz američkih vojnih baza na Bliskom istoku. Američke baze nalaze se u nekoliko susjednih zemalja, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Katar i Kuvajt.

