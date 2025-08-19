patnja najmanjih

Trump i čelnica EU-a razgovarali o pitanju izuzetno važnom za Trumpovu suprugu

L. F./Hina

19.08.2025 u 05:36

Melania Trump
Melania Trump Izvor: Profimedia / Autor: CNP/AdMedia / Sipa Press / Profimedia
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavili su u ponedjeljak da su razgovarali o teškoj situaciji i nestaloj djeci u ratu tijekom sastanka na kojemu je Trump ugostio europske i NATO čelnike kako bi razgovarali o ruskom ratu u Ukrajini

Trumpova supruga Melania Trump spomenula je tešku situaciju djece u Ukrajini i Rusiji u osobnom pismu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koje je Trump osobno uručio Putinu na summitu na Aljasci.

Trump i von der Leyen su "razgovarali o ogromnom svjetskom problemu nestale djece", objavio je američki predsjednik na društvenim mrežama kasno u ponedjeljak, bez spominjanja neke određene zemlje u objavi. "Ovo je također velika tema s mojom suprugom Melanijom".

vezane vijesti

Ukrajina je otmice desetaka tisuća svoje djece odvedene u Rusiju ili na teritorij pod ruskom okupacijom bez pristanka obitelji ili skrbnika nazvala ratnim zločinom koji ispunjava UN-ovu definiciju genocida. Moskva je prethodno izjavila da štiti ranjivu djecu od ratne zone.

Ured Ujedinjenih naroda za ljudska prava izjavio je da je Rusija nanijela patnju milijunima ukrajinske djece i prekršila njihova prava od svoje potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine.

"Ljudska cijena ovog rata mora prestati. A to znači da svako ukrajinsko dijete koje je otela Rusija mora biti vraćeno svojim obiteljima", rekla je von der Leyen na mreži X, referirajući se na svoj razgovor s Trumpom.

Slike djece koja pate tijekom ruskog rata u Ukrajini i izraelskog rata u Gazi izazvale su uzbunu diljem svijeta, uključujući i slike izgladnjele djece u palestinskoj enklavi. Teška situacija djece koja su ostala shrvana godinama nasilja u Siriji također je izazvala ogorčenje.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

Trump prekinuo sastanak s EU čelnicima da nazove Putina, razgovori se nastavljaju

  • 00:10

    Donald Trump je potvrdio moguće iduće korake nakon večerašnjih sastanaka u Bijeloj kući. Rekao je i da je razgovarao s Vladimirom Putinom kako bi započeo dogovore o sastanku ruskog čelnika i Volodimira Zelenskog.Nakon toga trebao bi uslijediti trilateralni susret između Trumpa, Putina i Zelenskog.

  • 23:38

    Sastanak u Bijeloj kući ipak se nastavlja. BBC javlja da se Trump vratio u Ovalni ured te da će ponovno sjesti sa Zelenskim i europskim čelnicima. U međuvremenu, Reuters i AFP potvrdili su da je Trump prekinuo sastanak kako bi nazvao ruskog čelnika Vladimira Putina. Još nema detalja o tome jesu li dvojica predsjednika doista razgovarala te kakav je bio sadržaj razgovora.

  • 23:06

    Američki predsjednik Donald Trump prekinuo je razgovore u Washingtonu s europskim čelnicima kako bi nazvao ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je u ponedjeljak diplomat EU-a za Reuters. Razgovori bi se trebali nastaviti nakon poziva, za koji je Trump isprva rekao da će se održati nakon što se konzultira s europskim čelnicima, dodao je diplomat. No izvori iz ukrajinske delegacije u Bijeloj kući rekli su za BBC da su razgovori između Trumpa, Zelenskog i europskih čelnika završili. Trump je prethodno rekao da će nazvati ruskog čelnika nakon sastank s EU čelnicima u Washingtonu završi.
vraćaju se u domovinu

vraćaju se u domovinu

Poljaci masovno napuštaju Njemačku: 'Ovo je propala zemlja'
prijeti mu zatvor

prijeti mu zatvor

Sin norveške princeze optužen za više silovanja i teške seksualne zločine

najpopularnije

Još vijesti