traženje mira

Nadrealna scena: Stubb sjedi preko puta Trumpa, a ovaj pita gdje je

V. B.

18.08.2025 u 22:53

Donald Trump
Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Aaron Schwartz / Pool via CNP /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia
Bionic
Reading

Sastanak Donalda Trumpa, predsjednika SAD-a s čelnicima NATO-a i nekoliko EU zemalja, u Washingtonu gdje se pokušava pronaći ključ za rat u Ukrajini, donio je i nekoliko smiješnih situacija

Jedna od njih je kada je Trump je izgubio iz vida Alexandera Stubba, predsjednika Finske, koji je sjedio točno nasuprot njega.

''Predsjednik Stubb iz Finske, on je netko tko je... gdje je on?', upitao je Trump.

'Ovdje sam', uzvratio je Stubb na što je Trump dodao: 'Oh! Izgledaš bolje nego što sam te ikada vidio! Napravio si sjajan posao!'

Stubb istaknuo je kako smatra da je u posljednja dva tjedna postignuto više napretka u pokušajima okončanja rata nego u prethodne tri i pol godine.

Objasnio je i zašto je Finska dio procesa, podsjetivši da zemlja dijeli 1300 kilometara dugu granicu s Rusijom.

'Imamo vlastito povijesno iskustvo s Rusijom. Ako gledam pozitivnu stranu trenutne situacije, pronašli smo rješenje 1944. i siguran sam da ćemo uspjeti pronaći rješenje 2025. kojim ćemo okončati ruski rat agresije i osigurati trajan i pravedan mir. Situacija je vrlo teška, ali upravo zato smo ovdje', rekao je Stubb.

Trump se nakon toga nakratko ponovno obratio, a zatim je završen javni dio sastanka. Lideri su nastavili satanak u Ovalnom uredu iza zatvorenih vrata.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

Trump prekinuo sastanak s EU čelnicima da nazove Putina, razgovori se nastavljaju

  • 23:38

    Sastanak u Bijeloj kući ipak se nastavlja. BBC javlja da se Trump vratio u Ovalni ured te da će ponovno sjesti sa Zelenskim i europskim čelnicima. U međuvremenu, Reuters i AFP potvrdili su da je Trump prekinuo sastanak kako bi nazvao ruskog čelnika Vladimira Putina. Još nema detalja o tome jesu li dvojica predsjednika doista razgovarala te kakav je bio sadržaj razgovora.

  • 23:06

    Američki predsjednik Donald Trump prekinuo je razgovore u Washingtonu s europskim čelnicima kako bi nazvao ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je u ponedjeljak diplomat EU-a za Reuters. Razgovori bi se trebali nastaviti nakon poziva, za koji je Trump isprva rekao da će se održati nakon što se konzultira s europskim čelnicima, dodao je diplomat. No izvori iz ukrajinske delegacije u Bijeloj kući rekli su za BBC da su razgovori između Trumpa, Zelenskog i europskih čelnika završili. Trump je prethodno rekao da će nazvati ruskog čelnika nakon sastank s EU čelnicima u Washingtonu završi.

  • 22:14

    Velika karta Ukrajine postavljena je u Ovalnom uredu prije pregovora iza zatvorenih vrata zmeđu Trumpa i Zelenskog. 
vraćaju se u domovinu

vraćaju se u domovinu

Poljaci masovno napuštaju Njemačku: 'Ovo je propala zemlja'
prijeti mu zatvor

prijeti mu zatvor

Sin norveške princeze optužen za više silovanja i teške seksualne zločine

najpopularnije

Još vijesti