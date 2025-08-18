Nadrealna scena: Stubb sjedi preko puta Trumpa, a ovaj pita gdje je

Sastanak Donalda Trumpa, predsjednika SAD-a s čelnicima NATO-a i nekoliko EU zemalja, u Washingtonu gdje se pokušava pronaći ključ za rat u Ukrajini, donio je i nekoliko smiješnih situacija
Jedna od njih je kada je Trump je izgubio iz vida Alexandera Stubba, predsjednika Finske, koji je sjedio točno nasuprot njega.
''Predsjednik Stubb iz Finske, on je netko tko je... gdje je on?', upitao je Trump.
'Ovdje sam', uzvratio je Stubb na što je Trump dodao: 'Oh! Izgledaš bolje nego što sam te ikada vidio! Napravio si sjajan posao!'
Stubb istaknuo je kako smatra da je u posljednja dva tjedna postignuto više napretka u pokušajima okončanja rata nego u prethodne tri i pol godine.
Objasnio je i zašto je Finska dio procesa, podsjetivši da zemlja dijeli 1300 kilometara dugu granicu s Rusijom.
'Imamo vlastito povijesno iskustvo s Rusijom. Ako gledam pozitivnu stranu trenutne situacije, pronašli smo rješenje 1944. i siguran sam da ćemo uspjeti pronaći rješenje 2025. kojim ćemo okončati ruski rat agresije i osigurati trajan i pravedan mir. Situacija je vrlo teška, ali upravo zato smo ovdje', rekao je Stubb.
Trump se nakon toga nakratko ponovno obratio, a zatim je završen javni dio sastanka. Lideri su nastavili satanak u Ovalnom uredu iza zatvorenih vrata.