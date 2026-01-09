Nižu se reakcije na ruski napad: Ovo je eskalacija i upozorenje EU-u i SAD-u

Starmer, njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarali su o Ukrajini u petak.

Rusija je koristila svoj projektil srednjeg dometa Orešnik u napadu na zapadnu Ukrajinu, izvijestila je u petak novinska agencija TASS, pozivajući se na rusko ministarstvo obrane, što je drugi napad na Ukrajinu u kojem je korišteno to oružje.

Prema ministarstvu, napad je izveden kao odgovor na "teroristički napad" Kijeva na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina 29. prosinca 2025.

Ukrajina je negirala napad na Putinovu rezidenciju i optužuje Moskvu da koristi lažnu tvrdnju kako bi opravdala napade na vladine zgrade u Kijevu.