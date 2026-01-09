korišten orešnik

Nižu se reakcije na ruski napad: Ovo je eskalacija i upozorenje EU-u i SAD-u

I.V./Hina

09.01.2026 u 16:47

Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz
Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen
Čelnici Velike Britanije, Francuske i Njemačke opisali su rusko korištenje balističkog projektila srednjeg dometa Orešnik u zapadnoj Ukrajini kao "eskalirajuće i neprihvatljivo", prema sažetku njihovog poziva koji je u petak objavio ured britanskog premijera Keira Starmera

Starmer, njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarali su o Ukrajini u petak.

Rusija je koristila svoj projektil srednjeg dometa Orešnik u napadu na zapadnu Ukrajinu, izvijestila je u petak novinska agencija TASS, pozivajući se na rusko ministarstvo obrane, što je drugi napad na Ukrajinu u kojem je korišteno to oružje.

Prema ministarstvu, napad je izveden kao odgovor na "teroristički napad" Kijeva na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina 29. prosinca 2025.

Ukrajina je negirala napad na Putinovu rezidenciju i optužuje Moskvu da koristi lažnu tvrdnju kako bi opravdala napade na vladine zgrade u Kijevu.

Nekoliko dana nakon samita na kojem su se europske zemlje obvezale ponuditi trupe Ukrajini u slučaju prekida vatre, a Washington podržao davanje sigurnosnih jamstava Kijevu, EU je poručio da Moskva pokušava zastrašiti ukrajinske saveznike.

„Izvještaj o ruskoj upotrebi rakete Orešnik jasna je eskalacija protiv Ukrajine i namijenjena je kao upozorenje Europi i SAD-u“, napisala je šefica vanjske politike EU-a Kaja Kallas na X-u dodajući da se mora ojačati protuzračna obrana i "povećati cijenu ovog rata za Moskvu, uključujući i strože sankcije.“

Rusija je prvi put ispalila raketu Orešnik na ukrajinski industrijski grad Dnipro u studenom 2024.

Putin tvrdi da zapadni sustavi protuzračne obrane nisu sposobni presresti Orešnik, a također je rekao da bi on mogao pogoditi ciljeve i u zapadnoj Europi.

Zapadni vojni analitičari kažu da je Orešnik sposoban nositi nuklearnu bojevu glavu.

tportal
