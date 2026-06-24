Trump donio odluku za zapadni Balkan

Time je uspostavljen pravni mehanizam koji SAD-u omogućava uvođenje sankcija i zamrzavanje imovine osobama i skupinama koji ugrožavaju mir, stabilnost i demokratski napredak u regiji.

Na mrežnoj stranici Federalnog registra koji je zapravo službeni glasnik američke administracije, u srijedu je objavljena odluka s potpisom predsjednika Donalda Trumpa kojom se do 27. lipnja 2027. godine produžuju mjere što ih je SAD uveo još za mandata Georgea W. Busha.

Bila je to reakcija Washingtona na krizu koja je tada izbila u današnjoj Sjevernoj Makedoniji i na pokušaje destabilizacije Bosne i Hercegovine kao i ometanje provedbe rezolucije Vijeća sigurnosti UN 1244 o Kosovu.

Ta su zbivanja ocijenjena 'neuobičajenom i izvanrednom prijetnjom nacionalnoj sigurnosti i vanjskoj politici Sjedinjenih Država' koju predstavljaju postupci osoba koje sudjeluju u, ili pomažu, sponzoriraju ili podržavaju ekstremističko nasilje u regiji zapadnog Balkana odnosno opstruiraju provedbu Daytonskog sporazuma.

Naknadno je 2021. godine opasnostima za nacionalnu sigurnost SAD-a dodan i problem raširene korupcije na zapadnom Balkanu.

'Djelovanja osoba koje ugrožavaju mir i međunarodne napore za stabilizaciju na zapadnom Balkanu, uključujući činove ekstremističkog nasilja i opstrukcijske aktivnosti, te zbivanja na zapadnom Balkanu koja priječe napredak prema učinkovitom i demokratskom upravljanju i punoj integraciji u transatlantske institucije, i dalje predstavljaju neobičnu i izvanrednu prijetnju nacionalnoj sigurnosti i vanjskoj politici Sjedinjenih Država', stoji u odluci koju je 22. lipnja potpisao Trump.