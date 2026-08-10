VIDEO Snimljeni trenuci urušavanja zgrada u Kolumbiji, nestale u par sekundi: 'Bilo je stravično'

Potres magnitude 7,4 pogodio je u ponedjeljak ujutro Kolumbiju, a snažno podrhtavanje osjetilo se i u Venezueli, Ekvadoru i Panami. Epicentar je bio u pokrajini Chocó, a najteže su stradali gradovi Pereira i Cali. Poginulo je najmanje 111 ljudi

Ključne informacije Snažan potres magnitude 7,4 pogodio je u ponedjeljak Kolumbiju.

Epicentar je bio u blizini San Josea del Palmara. Potres se osjetio i 230 kilometara od epicentra, u Bogoti, ali i u Ekvadoru, više od 600 kilometara od epicentra.

Urušile su se mnoge zgrade, samo u gradu Caliju njih najmanje 20. Ljudi su zarobljeni pod ruševinama.

Najmanje 111 ljudi poginulo je u potresu, najmanje 87 ozlijeđenih.

23.40 Ursula von der Leyen nudi pomoć Kolumbiji Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u ponedjeljak da je Europska unija spremna „pružiti dodatnu pomoć” Kolumbiji, koju je pogodio snažan potres. 'Večeras je srce Europe uz kolumbijski narod nakon strašnog potresa u regiji Choco. Već smo mobilizirali Copernicus, naš satelitski sustav, kako bismo olakšali akcije spašavanja', objavila je Ursula von der Leyen na društvenim mrežama. 'I spremni smo pružiti dodatnu pomoć.' <<<Cijeli članak>>> 23.19 Najjači potres u Kolumbiji u 21. stoljeću Potres magnitude 7,4 bio je najjači koji je pogodio Kolumbiju u 21. stoljeću, objavila je Kolumbijska geološka služba. Dosad je zabilježeno 18 naknadnih potresa, a podrhtavanje tla osjetilo je više od 12.000 ljudi u oko 900 naselja. Epicentar potresa procijenjen je na dubini od oko 103 kilometra. Svjedoci iz Calija, jednog od najteže pogođenih gradova, opisuju prizore razaranja nakon snažnog potresa. 'Nikada nisam doživio ovako snažan potres', rekao je 64-godišnji taksist Jorge Moncayo za Associated Press. Opisao je kako je vidio oblake prašine koji su se dizali diljem grada dok su se zgrade urušavale. 'Cijela mi se kuća tresla. Zahvaljujemo Bogu što smo živi', rekao je Moncayo.

Imágenes del temblor en colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/eq4CPWWfyz — Ramsés (@Ramxees) August 10, 2026

Gradonačelnik Calija Alejandro Eder rekao je za Caracol Television da se urušilo najmanje 30 zgrada, a spasilačke ekipe trenutačno pretražuju njih deset. Televizija je prikazala vatrogasce i pripadnike Kolumbijskog Crvenog križa kako iz jedne urušene zgrade na nosilima izvlače preživjelu osobu. 'Zgrada se potpuno urušila. Zvučalo je kao bomba. Bilo je užasno', rekao je Juan Carlos Osorio, koji je pomagao u raščišćavanju ruševina. Dodao je da susjedi zajednički pokušavaju pomoći i da su formirali ljudske lance za uklanjanje krhotina. 'Trebamo tešku mehanizaciju. Mnogo je ljudi zarobljeno', rekao je.

20.30 Broj poginulih premašio sto Više od sto ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji, objavio je predsjednik te zemlje. Prema riječima Abelarda De La Esprielle, u cijeloj zemlji poginulo je 111 ljudi, što je povećanje u odnosu na ranije objavljenu brojku od 82 poginula. U potresu je ozlijeđeno najmanje 87 ljudi, dok se 61 zgrada urušila, među njima i 37 kuća, rekao je predsjednik u obraćanju naciji. 'Vlada je stavila sve svoje kapacitete na raspolaganje kako bi zaštitila živote, pomogla pogođenim zajednicama i dostavila pomoć svima kojima je potrebna', rekao je De La Espriella. 'Prvi je prioritet spašavanje ljudi zarobljenih pod ruševinama.' 19.50 Više od 80 mrtvih, Kolumbija proglasila 'nacionalnu katastrofu' Najmanje 82 ljudi poginulo je u snažnom potresu magnitude 7,4 koji je pogodio Kolumbiju. Broj žrtava ponovno je naglo porastao nakon novih podataka iz Pereire, gradu u kojem je poginulo najmanje 47 ljudi. Načelnik lokalne policije Óscar Leonel Ochoa rekao je za Caracol Radio da se u Pereiri urušilo više od 60 zgrada, a moguće i više od 70. Potraga kroz ruševine i dalje traje. Uz 47 poginulih u Pereiri, potvrđeno je 27 žrtava u departmanu Valle del Cauca, četiri u Chocóu, tri u Manizalesu te jedna u departmanu Antioquia. Kolumbijska vlada proglasila je stanje 'nacionalne katastrofe' nakon snažnog potresa koji je danas pogodio zemlju. Zbog razmjera katastrofe izazvane potresom s epicentrom u Chocóu, izvanredni Odbor za upravljanje katastrofama objavio je proglašenje nacionalne katastrofe.

Potres u Kolumbiji Izvor: EPA / Autor: ERNESTO GUZMAN JR







+12 Potres u Kolumbiji Izvor: EPA / Autor: ERNESTO GUZMAN JR

Odborom predsjeda novi kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella, a proglašenjem nacionalne katastrofe vlasti žele ubrzati mobilizaciju sredstava za pomoć pogođenom stanovništvu i procjenu oštećene infrastrukture. 19.35 'Nema struje, vode, plina - ničega' Sky News je razgovarao s čovjekom iz La Virginije, 80 kilometara od kolumbijske prijestolnice Bogote. 'Ne znam jesu li ljudi umrli ili ne', rekao je Gustavo Restrepo Betancur. 'Sve je zatvoreno. Ne možemo se kretati. Nemamo internet. Nemamo vode, struje, plina, ničega', dodao je. Također kaže da je njegova obitelj dobro, ali 'nervozna' jer bi moglo biti još jednog potresa. <<<Cijeli članak>>> 19.08 Najviše stradalih u Pereiri: Naglo skočio broj mrtvih Broj poginulih u snažnom potresu magnitude koji je pogodio Kolumbiju porastao je na najmanje 75. Najveći porast broja žrtava zabilježen je u Pereiri. Gradonačelnik Mauricio Salazar objavio je da je ondje poginulo najmanje 40 ljudi. Ranije je izvijestio o 18 poginulih. U departmanu Valle del Cauca potvrđeno je 27 poginulih, dok su vlasti Chocóa, gdje je bio epicentar potresa, izvijestile o četiri žrtve. U Manizalesu su poginule tri osobe, a još jedna smrt potvrđena je u departmanu Antioquia. Ondje je u Támesisu poginuo 73-godišnjak nakon odrona stijena. Spasilačke akcije i potraga pod ruševinama i dalje su u tijeku. 19.00 MVEP: U kontaktu smo s Hrvatima u Kolumbiji Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji u kontaktu je s hrvatskom zajednicom u toj zemlji nakon potresa u ponedjeljak, priopćio je MVEP. Prema procjenama, u Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500, navodi ministarstvo u priopćenju. Veleposlanstvo i MVEP u kontaktu su s kolumbijskim tijelima, ističu, navodeći da prate razvoj situacije nakon razornog potresa. <<<Cijeli članak>>> 18.15 Više od 50 ljudi poginulo u potresu U potresu je poginulo najmanje 52 ljudi, prema najnovijim podacima iz Kolumbije. Samo u departmanu Valle del Cauca, u kojem se nalazi Cali, treći najveći grad u Kolumbiji, život je izgubilo 27 ljudi.

Así se sintió el temblor en Medellín. 😱😱 pic.twitter.com/hNHZaC3txY — Caroladino 🦒♥️ (@dicalaca18) August 10, 2026

17.46 Broj poginulih porastao na 22 Broj poginulih u razornom potresu u Kolumbiji porastao je na 22. U Pereiri je život izgubilo najmanje 18 ljudi, u Manizalesu troje te u Buenaventuri jedna osoba. 17.35 Gradonačelnik Pereire: Situacija je kritična Najmanje 18 ljudi poginulo je u gradu Pereiri nakon snažnog potresa koji je u ponedjeljak pogodio zapad zemlje, objavio je gradonačelnik grada, smještenog u turističkoj regiji uzgoja kave. "Situacija je kritična", rekao je Mauricio Salazar, gradonačelnik Pereire, u intervjuu za Caracol Radio. Na društvenim mrežama širi se šokantna snimka, koja prikazuje trenutak potresa dok su se ljudi nalazili unutar međunarodne zračne luke Matecana u Pereiri. <<<Cijeli članak>>>

Impresionantes imágenes desde el interior de una de las terminales del aeropuerto de Pereira 🇨🇴, en pleno sismo ocurrido el día de hoy. pic.twitter.com/EO6By8xxuD — Obstinado (@05t1n40) August 10, 2026

17.25 Stižu nove snimke

🇨🇴| AHORA: Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia esta mañana, con epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó. El sismo fue sentido en Pereira, Quibdó, Bogotá y otras zonas del país.



El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, informó sobre la muerte de 18… pic.twitter.com/Cgms7EGtqj — Radar Austral (@RadarAustral_) August 10, 2026

17.00 Najjači potres u Kolumbiji u zadnjih deset godina Današnji potres najjači je zabilježeni potres u Kolumbiji u posljednjih deset godina, objavila je Kolumbijska geološka služba. Potres se snažno osjetio u različitim dijelovima zemlje, kao i u susjednim državama Venezueli, Ekvadoru i Panami. Zabilježena su i dva naknadna potresa, magnitude 2,8 i 4,8. 16.45 Najmanje 20 mrtvih Gradonačelnik grada Pereire izjavio je da je 18 ljudi poginulo u potresu. Gradonačelnik obližnjeg grada Manizalesa prethodno je rekao da su u njegovu gradu poginule dvije osobe. 16.43 U Manizalesu najmanje dvoje mrtvih Najmanje dvije osobe poginule su u gradu istočno od epicentra, Manizalesu, koji je teško stradao u potresu, kazao je gradonačelnik grada Jorge Eduardo Rojas za kolumbijski Blu Radio.

16.25 Stižu prve fotografije nakon potresa Guverner pokrajine Risaralda, Juan Diego Patino, rekao je za lokalni Blu Radio da je u Pereiri, glavnom gradu pokrajine, „ozbiljna šteta na nekim zgradama“. „Ono što se upravo dogodilo vrlo je ozbiljno. Slike su zaista šokantne, s ozlijeđenim ljudima i urušenim pročeljima zgrada“, rekao je. >>>>Cijeli članak<<<<

Evakuacija u Bogoti nakon potresa u Kolumbiji Izvor: Profimedia / Autor: JOAQUIN SARMIENTO / AFP / Profimedia







Evakuacija u Bogoti nakon potresa u Kolumbiji Izvor: Profimedia / Autor: JOAQUIN SARMIENTO / AFP / Profimedia

16.20 Obustavljeni letovi u šest zračnih luka Letovi su obustavljeni u šest zračnih luka u Kolumbiji nakon potresa, priopćile su kolumbijske zrakoplovne vlasti (UAEAC). Prema njihovim navodima, oštećenja su zabilježena u zračnim lukama u Pereiri, Manizalesu, Quibdóu, Armeniji, Cartagu i Buenaventuri. UAEAC je izvijestio da je zračni promet u navedenim zračnim lukama privremeno obustavljen. 16.13 U gradu Caliju srušilo se najmanje 20 zgrada Kolumbijska geološka služba objavila je da je nakon glavnog udara zabilježen i naknadni potres magnitude 4.8. Velika materijalna šteta vidljiva je u gradovima Manizales, Cali i Armenia te u regiji Chocó, gdje je bio epicentar potresa. U gradu Caliju srušilo se najmanje 20 zgrada, uključujući i objekt u kojem se nalazio javnobilježnički ured. Gradonačelnik grada potvrdio je da ima zarobljenih pod ruševinama. Cali se nalazi jugozapadno od glavnog grada Bogote. <<<Cijeli članak>>>

16.10 U Manizalesu se urušio toranj crkve U gradu Manizalesu urušio se crkveni toranj, a na susjednim zgradama nastale su ozbiljne pukotine. Snimke objavljene na društvenim mrežama pokazuju da se nagnuo prema središtu zgrade.

🚨 FUERTES DAÑOS EN IGLESIA DE MANIZALES TRAS EL SISMO



Así quedó registrada esta iglesia en Manizales luego del fuerte sismo de magnitud 6,7 que sacudió a Colombia esta mañana. El movimiento tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y también se sintió en otras ciudades! pic.twitter.com/KE9WMAWhqw — Maria Camila Pinzón Edil de Teusaquillo (@MaCamila_Pinzon) August 10, 2026

15.40 Snažan potres magnitude 7,4 koji je u ponedjeljak ujutro pogodio Kolumbiju prouzročio je veliku materijalnu štetu, a vlasti departmana Chocó potvrdile su da ima ozlijeđenih, piše kolumbijski El Tiempo. 'Ima ozlijeđenih i velike štete na zgradama', objavila je guvernerka Chocóa Nubia Carolina Córdoba. Epicentar potresa bio je kod San José del Palmara, no ozbiljne posljedice zabilježene su i u glavnom gradu departmana Quibdóu. 'Iako je epicentar bio u San José del Palmaru, u Quibdóu imamo ozlijeđene i ozbiljno oštećene zgrade. Već procjenjujemo štetu kako bismo mogli objaviti prvo službeno izvješće', rekla je guvernerka.

🔴🫨Fuerte terremoto de 7,4 en el occidente de Colombia sacude a todo el país hoy 10 de agosto.



📍Así se vivió el movimiento telúrico en Manizales.https://t.co/GkkZeAmrdn pic.twitter.com/riRKkMrr9B — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

Iz Quibdóa te područja Alto i Bajo Baudó stižu izvještaji o iznimno teškim posljedicama potresa. Na društvenim mrežama objavljene su snimke i fotografije urušenih kuća i zgrada, no još nije utvrđeno koliko je ljudi ozlijeđeno niti ima li poginulih. Teška oštećenja prijavljena su i u gradovima zapadne Kolumbije te u regiji Eje Cafetero, uključujući Armeniju i Manizales. Posebno ozbiljne posljedice prijavljene su u Manizalesu, gdje se prema lokalnim izvještajima urušila jedna od kupola katedrale bazilike Nuestra Señora del Rosario. Oštećene su i kuće u povijesnom središtu grada, a stanovnici prijavljuju i urušavanje pojedinih stambenih zgrada.

#SISMO. Tras el fuerte temblor de magnitud 6.6 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió a varias regiones de Colombia, dejando a Manizales como una de las ciudades más afectadas, donde la cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana colapsó tras el movimiento telúrico pic.twitter.com/5XDOW76y55 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026

​​​​​​​15.32 Stižu nove snimke iz Kolumbije.

Additional footage from Colombia, building damaged and collapsing following the 7.4 M earthquake. https://t.co/INX61XLlNi pic.twitter.com/2dmIUzNkRB — Open Source Intel (@Osint613) August 10, 2026

15.25 Zbog snage potresa i blizine pacifičke obale odmah se otvorilo pitanje moguće pojave tsunamija. Nakon analize parametara potresa vlasti su objavile da ne postoji prijetnja od tsunamija za kolumbijsku pacifičku obalu. Pomorske vlasti nastavljaju pratiti stanje oceana i razvoj situacije, dok druge nadležne službe provjeravaju posljedice potresa.

BREAKING - Powerful earthquake rocks Colombia: geological agency pic.twitter.com/wR6YbsCJ8s — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 10, 2026

Snažan potres magnitude 7,4 pogodio je u ponedjeljak ujutro Kolumbiju, a podrhtavanje tla osjetilo se na velikom području zemlje. Prema podacima kolumbijske geološke službe, epicentar potresa bio je u pokrajini Chocó na pacifičkoj obali, u blizini mjesta San José del Palmar.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 2, 2026-08-10, 07:34 hora local Magnitud 7.4, profundidad 96 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/8LQZs0nsfF — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

🔴Temblor en Colombia deja graves afectaciones en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas.



Una catedral y varios edificios afectados, escombros y heridos tras el movimiento telúrico que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto. pic.twitter.com/7r0ClMbqhI — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

Nacionalna jedinica za upravljanje rizicima od katastrofa objavila je da je potres zabilježen u 7.34 sati po lokalnom vremenu, na dubini od 79 kilometara. Naknadno je udario još jedan potres jačine 4,6 stupnjeva.

🔴Fuerte terremoto de 7,4 en el occidente de Colombia sacude a todo el país hoy 10 de agostohttps://t.co/GkkZeAmrdn



📸: UltimaHoraCR en X pic.twitter.com/q1Sq90gbWF — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

EMSC javlja pak da je jačina potresa bila 7,2 stupnja.

#Earthquake 25 km W of #Ansermanuevo (#Colombia) 29 min ago (local time 07:34:27). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/ZSuiO97sxm pic.twitter.com/DEndrLQUh4 — EMSC (@LastQuake) August 10, 2026