Troskot o Janafu: To je samo jedna u nizu afera; to je jedan od razloga zbog kojih je jučer premijer Andrej Plenković pokazao nervozu

Iz Mosta su u četvrtak poručili da je korupcija bila razlogom nervoze premijera Andreja Plenkovića na jučerašnjem saborskom aktualnom prijepodnevu, pa i aktualna afera s uhićenjima vezano za Janaf

"To je samo jedna u nizu afera i smatramo da je to jedan od razloga zbog kojih je jučer premijer Andrej Plenković pokazao nervozu, s obzirom na to da smo pitanjima koje smo postavljali ukazivali na vidljivu i nevidljivu korupciju koja nažalost više nije u Plenkovićevim rukama i određeni procesi u državi nisu u rukama Vlade”, rekao je Mostov zastupnik Zvonimir Troskot.

Na konferenciji za novinare Troskot je istaknuo da je njegov Klub zastupnika jedan od najaktivnijih u borbi protiv korupcije, a u tom procesu najvažnijom smatra reformu pravosuđa, jer sudski procesi traju po deset godina.