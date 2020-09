Miletić najavio ulazak u utrku za gradonačelnika Rijeke

Marin Miletić uoči sutrašnjeg aktualnog prijepodneva u Saboru rekao je kako su njegovi stranački kolege Zvonimir Troskot i Miro Bulj pripremili "vrlo interesantna pitanja" za premijera.

"Most bi u tim odlukama definitivno imali struku i epidemiologe koji nisu produžena ruka politike. Što se tiče maski u školama, učenicima je to veliko opterećenje, nositi masku i po sedam sati. Moje je dijete upisalo srednju školu, kaže kako se s kolegama iz razreda druži prije i poslije nastave bez maske, a u školi ih moraju nositi. Meni je drago da je odluka o maskama u školama spuštena na niže razine", kaže Miletić.

Komentirao je i rad nedjeljom i rekao kako je Most za neradnu nedjelju.



"Svakako smo za to da nedjelja bude neradna, a one službe koje moraju raditi za to trebaju biti itekako dobro plaćene", smatra Miletić.

Upitan o nadolazećim lokalnim izborima Miletić je otkrio kako će se kandidirati za gradonačelnika Rijeke.

"Vrijeme je za promjene, Rijeka treba biti grad kreative, studentski grad, a Rijeka je postala grad praznih prostora. Gradonačelnik Obersnel neka ode i po šesti mandat, ali u Rijeci je mnogo građana, jedna velika struja koja želi nešto novo. Vrijeme Sjevernih Koreja je prošlo svršeno vrijeme, on je prošlost", poručuje Miletić i dodaje kako bi volio da je što više kandidata za gradonačelnika.

"Ono što ja donosim Rijeci je otvorenost. Ne treba nam jednoumlje, moramo čuti sve ljude bez obzira na svjetonazore, ja donosim jedan novi vjetar i polet, meni bitke odgovaraju", rekao je Miletić.

Kazao je i da u Mostu imaju kandidata za gradonačelnika Zagreba, ali nije želio otkriti o kome je riječ.