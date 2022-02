Trobonjača: Bolnice bi trebalo braniti i dalje covid-potvrdama iako u društvu mahom gube smisao

'Smrtnost je i dalje relativno velika i kad se usporedimo s drugim zemljama, gdje je visoka procijepljenost, posebno starije populacije, kod nas je smrtnost daleko veća. Smatram da bi bolnice trebalo braniti i dalje covid-potvrdama iako u društvu mahom gube smisao.', kaže Zlatko Trobonjača, imunolog s Medicinskog fakulteta u Rijeci

Dodao je kako time nećemo zaustaviti ulazak virusa u bolnice i domove, ali će se smanjiti taj ulazak, istaknuo je, te dodao kako nije svejedno u kojj mjeri se ljudi u bolnicama zaražavaju covidom.

'Omikron je blaži u društvima s visokom procijepljenjušću, ali u našem recimo može i dalje biti opasnost.', dodao je Trobonjača koji ističe kako se virus širi te je stoga bespotrebno ograničavati i manifestacije, no može se primijeniti regulativa kao na zapadu.

Trobonjača se osvrnuo i na testiranje djece i školski sustav:

'Što se tiče testiranja djece, to je projekt koji ima smisao da se pod visoku cijenu očuva nastava uživo u školama. To će koštati desetke milijuna kuna, pretpostavljam. Mislim da je to jedini mogući pristup u ovoj situaciji, kad se pojavi zaraza u razredu, da se zaražena djeca izoliraju, a ostali da ostanu na nastavi.'.