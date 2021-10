Trobonjača smatra da će četvrti val trajati još dva mjeseca, a govorio je i tome mogu li pelin i prirodni lijekovi suzbiti covid

'Prvo treba izvući dolazak delta virusa. To je virus koji pripada SARS-CoV-2 virusu, ali je značajno virulentniji u odnosu na prethodne sojeve. Druga stvar, puno brže se prenosi u odnosu na prethodne sojeve. Zbog toga izaziva teže kliničke slike, pa čak i u mlađim populacijama', objašnjava imunolog Zlatko Trobonjača veliki porast novozaraženih koronavirusom

Dodao je kako smo imali nekoliko valova epidemije od kojih je svaki izazvan s drugom vrstom virusa. Komentirajući covid potvrde rekao je kako se njima strahovito onemogućava kretanja građana te da ima snažan restriktivan učinak na društvo pa je normalno da se takva mjera teško prihvaća u društvu.

Trobonjača smatra da bi ovaj četvrti val pandemije mogao biti gotov do Nove godine, a što će događati nakon toga, ovisi o tome hoće li se pojaviti novi soj.

'Vjerujem da će se sve to skupa završiti negdje do Nove godine, a što će se dalje događati, ovisi o tome hoće li doći novi soj. Ako dođe, onda ćemo možda imati novi val, a ako ne, onda će doći do postupne endemizacije virusa.'

Objašnjavajući razliku između booster i treće doze, Trobonjača je rekao kako booster znači dodatno poticanje, a primjena treća doze je u cijepljenju onih koji su primili dvije doze.

'Booster doza označava i dodatno poticanje imunosti onih koji su preboljeli bolest', pojasnio je.

Komentirajući rok valjanosti covid potvrda, Trobonjača ističe da bi one trebale vrijediti godinu dana i kod onih koji su preboljeli covid i kod onih koji su se cijepili.

Uzimajući u obzir kakve posljedice može ostaviti covid, smatra 'da bi ipak trebalo djecu cijepiti'.

Osvrčući se na izjavu člana Znanstvenog savjeta Gordana Lauca koji je kazao da 'cjepiva ne štite od zaraze', Trobonjača ističe kako se ne može reći da cjepiva ne štite od zaraze.

'Ona štite, alil pitanje je u kojem postotku', rekao je imunolog.

Počela je i sezona gripe, a imunolog je objasnio treba li se istovremeno cijepiti i protiv covida i protiv gripe.

'Ne bi bilo dobro da istovremeno jer svako cijepljenje izaziva jednu imunosnu reakciju. To bi značilo da bi između dva cjepiva trebalo razdvojiti nekih 15-20 dana. Prednost u ovom trenutku bih dao covid cjepivu', istaknuo je Trobonjača.

Neka istraživanja pokazuju da prirodni antivirusni lijekovi uspješno suzbijaju covid, poput slatkog pelina ili eukaliptola.

“Ne bih se pouzdao u takve prirodne lijekove. Da takvi prirodni lijekovi djeluju na viruse već bi davno bili primjenjivani ili bi ih farmaceutska industrija pokupila i od njih napravila takav pripravak koji bi onda liječio viruse. Ne postoje antivirusni antibiotici. Za liječenje virusnih infekcija postoje posebni lijekovi i to tako dizajnirani da štite ili uništavaju točno određeni virus”, objasnio je Trobonjača.