Imunolog o početku cijepljenja djece: Bit će tu dosta komentara i otpora

'Djecu kada se sve uzme u obzir, ipak treba cijepiti. Relativno je velika hospitalizacija djece, naravno, manja u odnosu na odraslu populaciju', kaže imunolog Zlatko Trobonjača

Imunolog Zlatko Trobonjača komentirao je najave o početku cijepljenja djece stare od 5 do 11 godina. Kaže kako vjeruje da će 'tu biti dosta komentara i otpora'.

Dodaje da se djeca cijepe s drugim cjepivima i da nema većih problema.



'Treba roditelje dobro informirati. Znamo da djeca nemaju većih problema s tim cjepivom, djeci se daje i puno manja doza, djeca jako dobro imunosno odgovaraju na cjepivo. Jedini problem koji se pojavio u mlađim dobnim skupinama, tu je bila nešto veća učestalost miokarditisa, ali treba reći da su to bili blagi simptomi. Modernino cjepivo je zbog tih slučajeva u nekim zemljama povučemo, pokazalo se da Pfizerovo cjepivo uzrokuje manje slučajeva miokarditisa.', objašnjava Trobonjača.



Trebaju li veći radni kolektivi testirati i cijepljene i necijepljene?



'To bi bila jedna idealna situacija kada bi testirali sve, primjerice u zdravstvenim institucijama ili socijalnim institucijama. Ali to je velik financijski poduhvat, to se ne može napraviti da se svakih primjerice tri dana testira oko 150 tisuća ljudi. Upravo se zato testira necijepljena populacija koja više širi virus od cijepljenih osoba.', odgovara imunolog koji na pitanje bi li osiguravanje trajne covid potvrde za osobe koje se cijepe takozvanom 'booster dozom' zapravo moglo motivirati ljude da se odluče na taj korak kaže:



'Ova treća doza neće osigurati neku trajnu imunost, pogotovo kroz prizmu omikron varijante, koji izbjegava imunost. Ako smo postigli imunost protiv delta virusa ili izvornog wuhanskog soja cijepljenjem, ta nas imunost sigurno neće kroz dugo vrijeme štititi od omikron varijante, ako se on proširi. Postoji i mogućnost pojave novih sojeva. Dakle, ovo nas preboljenje i cijepljenje štiti od nekih sojeva, ali nas ne štiti od svih sojeva.', kaže Trobonjača.



Ističe da sve ovisi o tome što će se u budućnosti događati.

'Što će vam COVID potvrda za stalno, ako se pojavi neki soj za koji se pokaže da aktualno cjepivo ne štiti? Ako se omikron ne proširi ili neki drugi soj, onda COVID potvrda ima smisla, ali to treba vidjeti', pita se Trobonjača.



Kako sada stvari stoje, od omikron varijante nitko nije preminuo.



'Pokazuje se da postoji blaža klinička slika nego što je bila kod zaraze deltom, betom i alfom. Klinička slika se mahom temelji na velikom umoru, velikim bolovima, laganoj upali grla, intenzivnoj glavobolji. To su simptomi koji dominiraju s omikron sojem. Virus je jako izmutirao, ali ja bih bio oprezan. Ne držim da je izmutirao u virus prehlade, držim da je ostao SARS virus, to znači teški akutni respiratorni sindrom. Ipak, kažu da je kašalj blažeg oblika. Idemo pričekati što se tiče kliničke slike, ajmo pričekati, ali ako bi se potvrdio blaži oblik, to bi bilo jako dobro.', kaže imunolog Zlatko Trobonjača.