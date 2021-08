Splićanka se dva puta zarazila koronavirusom u četiri mjeseca. Kako je to moguće objasnio imunolog Trobonjača

Četiri mjeseca nakon što je preboljela koronavirus, 47-godišnja Splićanka ponovno se zarazila. Simptomi su joj znatno teži, a bolesti nije pošteđena ni njena 21-godišnja kći

Testirala se nekoliko dana nakon pojave simptoma, a PCR test bio je negativan. Zatim je zatražila test na antitijela . On je pokazao njihovu prisutnost u organizmu, a dobiveni rezultat, objasnili su joj u klinici, ukazivao je na to da je ranije preboljela teži oblik bolesti.

Kako kaže, čini joj se da se bol premješta po tijelu . Kako kaže, pridržava se mjera i nastoji djeci ojačati imunitet. Ističe da se namjeravala cijepiti, za što je odabrala cjepivo Johnson&Johnson , ali jednostavno nije imala priliku za to.

Njezin je slučaj prokomentirao imunolog Zlatko Trobonjača.

'Po svemu sudeći, bolest ovaj put nije uzrokovana istim virusom. Prvi put je vjerojatno bila riječ o alfa varijanti, ovaj put o delti. Drugačiji virus uzrokuje i drugačije simptome. Delta se u tijelu više množi od alfe, a to da uzrokuje težu bolest zasad je samo pretpostavka. Moguće je da će rezultati istraživanja to i dokazati', rekao je imunolog Trobonjača za Slobodnu Dalmaciju.

Na pitanje je li neobično to što se bolest ponovno manifestirala nakon samo četiri mjeseca, rekao je da je o tome teško govoriti.

'Imunološki odgovor organizma je vrlo kompleksan. Puno se govori o tome tko može preboljeti zarazu unutar šest mjeseci, cijepljeni ili necijepljeni… Među necijepljenima koji su bolest preboljeli njih oko 10 posto se ponovo izloži infekciji. Sve to ovisi o skupini kojoj osoba pripada, neki puno brže gube antitijela, dok ih neki od početka ne razviju dovoljno', kazao je.

Dodao je da je moguće da Splićanka pripada skupini koja relativno brzi gubi antitijela te kako se njihova koncentracija smanjila, izložila se drugačijem virusu protiv kojega nije imala potpunu obranu.

Trobonjača je odgovorio i bi li rezultat ponovnog kontakta s virusom bio isti i da se cijepila onda kad je namjeravala.

'Ponovna infekcija se može dogoditi i cijepljenima, posebno onima koji su cijepljeni dosta rano po režimu tri tjedna razlike, ali bolest uglavnom bude nešto lakša', kazao je.

Trobonjača kaže kako je nemoguće znati koliko je antitijela prisutno u organizmu bez testa neutralizacije virusa koji se kod nas ne radi rutinski već samo u znanstvenim istraživanjima jer je jako skup.

'Dakle, nemoguće je reći čemu je jednaka trenutna količina antitijela u organizmu, i uspoređivati to s jednom, dvije ili sto doza cjepiva', pojasnio je imunolog.

Poručio je i da je najbolja opcija cijepiti se tri mjeseca nakon zaraze.

'Oni koji se cijepe, a preboljeli su bolest, steknu izuzetno jaku imunost. Od svih antitijela prisutnih u organizmu, aktivno ih je negdje 20 do 30 posto. Cjepivo može podići taj broj na pedeset posto, što je već sasvim dovoljno. U medicini je prihvaćeno to da s cijepljenjem treba pričekati od tri do šest mjeseci, ali cijepljenje nakon tri mjeseca najvjerojatnije je sigurno i posebno korisno - zaključio je Zlatko Trobonjača