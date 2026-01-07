Traju žestoke borbe između vlade i kurdskih boraca u Alepu

Sukob je izbio u utorak te je ubijeno najmanje šestero osoba , uključujući dvije žene i dijete, kada su snage sirijske vlade i Sirijskih demokratskih snaga (SDF) predvođenih Kurdima razmijenile topničku paljbu.

Nasilje i uzajamno prebacivanje odgovornosti za njegovo izbijanje pokazuju da se pat-pozicija u kojoj su se našli Damask i kurdske vlasti koje se odupiru integraciji u središnju vladu pogoršava i postaje smrtonosnija.

Nakon relativno mirne noći, granatiranje se nastavilo u srijedu te pojačalo poslijepodne, rekli su Reutersovi očevici u gradu. Zdravstvene vlasti Alepa su rekle da su ubijene još četiri osobe, a da je ranjeno njih 18.

Tisuće civila bježe

Sirijska vojska je objavila da su vojni položaji u četvrtima Šeik Maksud i Ašrafija kojima upravlja SDF 'legitimni vojni ciljevi'. Dvoje sirijskih sigurnosnih dužnosnika je za Reuters reklo da očekuju veliku vojnu operaciju u gradu.

Vlada je otvorila humanitarne koridore kako bi civili mogli napustiti zahvaćene četvrti te ih je prevezla gradskim autobusima. Izvor iz civilne zaštite je rekao da je prema procjenama pobjeglo 10.000 ljudi.

'Na siguran način ih premještamo na mjesta kamo žele ići ili u skloništa za raseljene', kazao je Fejsal Muhamed Ali, šef operacija civilne zaštite u Alepu.

Najnovije borbe su poremetile život civila u najmnogoljudnijem sirijskom gradu, gdje su zatvorene zračna luka i cesta prema Turskoj, tvornice u industrijskoj zoni su prestale s radom, a blokirane su i glavne ceste koje vode prema središtu grada.

Vlada u Damasku je rekla da su njene snage odgovarale na raketnu paljbu, napade bespilotnim letjelicama i granatiranje iz četvrti koje drži SDF, no kurdske snage kažu da smatraju Damask 'posve i izravno odgovornim za opasnu eskalaciju koja ugrožava živote tisuća civila i potkopava stabilnost u gradu'.

Tijekom 14 godina građanskog rata u Siriji, kurdske vlasti su počele upravljati poluautonomnim područjem na sjeveroistoku Sirije te dijelovima Alepa.

Oklijevaju predati kontrolu nad tim područjem i potpuno se integrirati u vladu predvođenu islamistima koja je preuzela vlast nakon svrgavanja bivšeg predsjednika Bašara al-Asada krajem 2024.

Vlada u Damasku je prošle godine postigla sporazum sa SDF-om kojim je planirana potpuna integracija do kraja 2025., no dvije strane nisu ostvarile značajan napredak, već se međusobno optužuju za odugovlačenje ili zlonamjerno postupanje.

Neuspjeh vlade da integrira SDF u sirijsku vojsku bi mogao dovesti do još više nasilja te potencijalno u sukob uvući Tursku, koja je zaprijetila napadom na kurdske borce koje smatra teroristima.