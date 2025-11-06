Amerikanci stižu u Damask: Žele da Sirija sklopi ključni sporazum

Američki planovi za prisutnost u sirijskoj prijestolnici, o kojima se ranije nije izvještavalo, predstavljaju znak strateškog preusmjeravanja Sirije prema SAD-u nakon pada dugogodišnjeg vođe Bašara al-Asada, saveznika Irana, prošle godine.

Baza se nalazi na ulazu u dijelove južne Sirije koji bi trebali činiti demilitariziranu zonu kao dio pakta o nenapadanju između Izraela i Sirije. Taj sporazum posreduje administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Trump će se u ponedjeljak sastati sa sirijskim predsjednikom Ahmedom al-Šaraom u Bijeloj kući, što je prvi takav posjet sirijskog čelnika.