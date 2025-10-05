Sirija izabrala prvi parlament nakon pada Bašara al-Asada

Do neizravnog glasanja dolazi dok predsjednik Ahmed al-Šara, koji se domogao vlasti u pobunjeničkoj ofenzivi kojom je u prosincu srušen Asad, pokušava konsolidirati svoju vlast nad nacijom koja je prošla 14-godišnji rat i izljeve sektaškog nasilja, zbog čega su manjine prema Šari izrazile nepovjerenje.

Ukupno je oko 6000 elektora dalo svoj glas u regionalnim izbornim kolegijima, koji su se počeli okupljati oko devet sati ujutro. Birališta su se zatvorila poslijepodne, dok se preliminarni rezultati glasanja očekuju u nedjelju navečer, prema Mohamedu al-Ahmedu, čelniku sirijskog izbornog odbora.

U nedjeljnom glasanju bit će odlučeno o gotovo dvije trećine parlamenta koji broji 210 mjesta, no tijelo neće biti službeno uspostavljeno dok Šara, bivši član Al Kaide, ne izabere preostalu trećinu.

Vlasti su rekle da su se odlučile na neizravni sustav biranja radije nego na izravno glasanje zbog nedostatka pouzdanih podataka o populaciji nakon rata, u kojem su stradale tisuće Sirijaca, a milijuni raseljeni.

Odbor kojeg je imenovao Šara odobrio je 1570 kandidata koji su predstavili svoje platforme na seminarima i debatama ovaj tjedan. No javna predizborna kampanja bila je prigušena, bez plakata i jumbo plakata u velikim gradovima.

Navodeći sigurnosne i političke razloge, vlasti su odgodile glasanje u tri provincije u rukama manjinskih skupina, ostavivši 19 mjesta u parlamentu praznima dok se ondje ne održe izbori.

Kritičari su osudili takve poteze, rekavši da su djelomični i neizravni izbori nereprezentativni i da se njima upravlja previše centralno.

Analitičari kažu da će Šarin izbor 70 zastupnika naposljetku odlučiti o učinkovitosti i legitimitetu novog tijela: biranje žena i manjinskih zastupnika moglo bi donijeti raznolikost, no lojalisti bi mu mogli pomoći izglasati zakone bez ikakvih zakonodavnih otežavanja.