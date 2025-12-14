Sirija uhitila petero osumnjičenih za napad na američke i sirijske vojnike

Sirija je uhitila pet osoba koje sumnjiči za povezanost s pucnjavom na američke i sirijske vojnike u gradu Palmiri u središnjoj Siriji u subotu, objavilo je ministarstvo unutarnjih poslova u nedjelju
Napadač, koji je gađao konvoj američkih i sirijskih snaga, ubio je dvojicu američka vojnika i civilnog prevoditelja prije nego što je ubijen. Sirijsko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je napadač bio član sirijskih sigurnosnih snaga te da je simpatizirao Islamsku državu.
Do napada je došlo jedva mjesec dana nakon što je Sirija objavila da je potpisala politički sporazum s koalicijom protiv Islamske države predvođenom SAD-om, što se poklopilo s posjetom sirijskog predsjednika Ahmeda al-Šare Bijeloj kući.
"Naše postrojbe provele su preciznu i odlučnu sigurnosnu operaciju u gradu Palmiri nakon kukavičkog terorističkog napada koji je jučer izvela osoba povezana s Islamskom državom", navodi se u priopćenju ministarstva.
"Operacija je izvedena u punoj koordinaciji s Općom obavještajnom službom i međunarodnim koalicijskom snagama, a rezultirala je uhićenjem petero osumnjičenika, koji su odmah upućeni na ispitivanje."
Tri američka vojnika ranjena su u napadu, reklo je Središnje zapovjedništvo američke vojske. Sirijska novinska agencija SANA izvijestila je da su dvojica sirijskih vojnika također ranjena.