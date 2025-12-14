pucnjava u palmiri

Sirija uhitila petero osumnjičenih za napad na američke i sirijske vojnike

I.V./Hina

14.12.2025 u 20:51

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: ATEF SAFADI
Bionic
Reading

Sirija je uhitila pet osoba koje sumnjiči za povezanost s pucnjavom na američke i sirijske vojnike u gradu Palmiri u središnjoj Siriji u subotu, objavilo je ministarstvo unutarnjih poslova u nedjelju

Napadač, koji je gađao konvoj američkih i sirijskih snaga, ubio je dvojicu američka vojnika i civilnog prevoditelja prije nego što je ubijen. Sirijsko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je napadač bio član sirijskih sigurnosnih snaga te da je simpatizirao Islamsku državu.

Do napada je došlo jedva mjesec dana nakon što je Sirija objavila da je potpisala politički sporazum s koalicijom protiv Islamske države predvođenom SAD-om, što se poklopilo s posjetom sirijskog predsjednika Ahmeda al-Šare Bijeloj kući.

vezane vijesti

"Naše postrojbe provele su preciznu i odlučnu sigurnosnu operaciju u gradu Palmiri nakon kukavičkog terorističkog napada koji je jučer izvela osoba povezana s Islamskom državom", navodi se u priopćenju ministarstva.

"Operacija je izvedena u punoj koordinaciji s Općom obavještajnom službom i međunarodnim koalicijskom snagama, a rezultirala je uhićenjem petero osumnjičenika, koji su odmah upućeni na ispitivanje."

Tri američka vojnika ranjena su u napadu, reklo je Središnje zapovjedništvo američke vojske. Sirijska novinska agencija SANA izvijestila je da su dvojica sirijskih vojnika također ranjena.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
izolirani slučaj

izolirani slučaj

Ministrica Hrstić o 'zataškavanju' slučaja gube: Sve je odrađeno po pravilima struke
ključni sastanci

ključni sastanci

Zelenski i Witkoff sjeli za stol, Rusi: Ne očekujemo ništa dobro
skladište spara

skladište spara

Veliki požar u Ljubljani lokaliziran, na terenu gotovo 400 vatrogasaca

najpopularnije

Još vijesti