Sirija uhitila petero osumnjičenih za napad na američke i sirijske vojnike

Napadač, koji je gađao konvoj američkih i sirijskih snaga, ubio je dvojicu američka vojnika i civilnog prevoditelja prije nego što je ubijen. Sirijsko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je napadač bio član sirijskih sigurnosnih snaga te da je simpatizirao Islamsku državu.

Do napada je došlo jedva mjesec dana nakon što je Sirija objavila da je potpisala politički sporazum s koalicijom protiv Islamske države predvođenom SAD-om, što se poklopilo s posjetom sirijskog predsjednika Ahmeda al-Šare Bijeloj kući.