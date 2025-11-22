Tragedija u cirkusu: Točka s trojicom motorista od oduševljenja pretvorila se u šok

Prema pisanju Rai Newsa , 26-godišnji Čileanac izgubio je kontrolu nad motorom i pao u sredinu konstrukcije. Druga dvojica, 43-godišnji Meksikanac i 43-godišnji Kolumbijac, pokušala su ga izbjeći, ali zbog skučenog prostora sudar nije bilo moguće spriječiti, navodi Corriere della Sera .

Nesreća se dogodila u petak navečer, dok su trojica kaskadera izvodila zahtjevnu motociklističku točku unutar velike metalne kugle, jednog od zaštitnih znakova Imperial Royal Circusa . U predstavi se vozilo u potpunom mraku, a jedini izvor svjetla bile su LED lampice na kostimima kaskadera.

Incidente mortale a Sant'Anastasia,Napoli dove uno spettacolo acrobatico dell'Imperial Royal Circus si è trasformato in tragedia.Due motociclisti professionisti si sarebbero scontrati durante un numero acrobatico. Uno dei due stuntman è morto a causa delle gravi ferite riportate. pic.twitter.com/sEri8PhzZ9

Mladi Čileanac preminuo je na mjestu, dok je meksički kaskader u kritičnom stanju prevezen u bolnicu. Kolumbijski motociklist zadobio je lakše ozljede.

Policija trenutno prikuplja snimke publike iz dvorane kako bi ih uključila u istragu te uzima izjave svjedoka.

'Znam da je bilo mnogo djece koja su svemu svjedočila. Izražavamo iskrenu sućut obiteljima pogođenima ovom tragedijom', izjavio je gradonačelnik Napulja Domenico Esposito.

Tragedija je duboko potresla obitelj Dell’Acqua, vlasnike Imperial Royal Circusa, staru cirkusku dinastiju koja više od jednog stoljeća bavi ovim poslom.

