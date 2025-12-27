Stižu minusi i zubato sunce: Jadran će propuhati bura, a na kopnu...

Kako javlja DHMZ, u subotu će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije biti sunčano. U unutrašnjosti oblačnije, često uz niske oblake i maglu, a sunčana razdoblja najvjerojatnija su u gorskim krajevima.

Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura do jaka, od sredine dana u okretanju na sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka od 1 do 5, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom od 11 do 16 °C.