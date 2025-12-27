Stižu minusi i zubato sunce: Jadran će propuhati bura, a na kopnu...

Vremenska prognoza ovih će dana biti pod utjecajem anticiklone koje donosi zahlađenje, kako u unutrašnjosti tako i uz obalu gdje će, unatoč višim temperaturama, osjećaj zime pojačavati bura
Kako javlja DHMZ, u subotu će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije biti sunčano. U unutrašnjosti oblačnije, često uz niske oblake i maglu, a sunčana razdoblja najvjerojatnija su u gorskim krajevima.
Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura do jaka, od sredine dana u okretanju na sjeverozapadnjak.
Najviša dnevna temperatura zraka od 1 do 5, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom od 11 do 16 °C.
U nedjelju na Jadranu i uz njega sunčano. U unutrašnjosti će se mjestimični niski oblaci i magla popodne razilaziti.
Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita sredinom dana i olujna.
Najniža jutarnja temperatura zraka od -4 do 1, na Jadranu uglavnom od 3 do 8 °C. Najviša dnevna između 3 i 8, na moru od 11 do 16 °C.