Tomaševićev zamjenik obećao nemoguće: 'Ne damo da ostane na praznim riječima'

Roditelji 250 djece iz Donjeg Dragonošca organizirat će novi bojkot nastave jer do kraja rujna nije ishođena građevinska dozvola za izgradnju nove škole. To je bilo jedno od obećanja Luke Korlaeta na početku školske godine, a navodno je sve zapelo na protupožarnoj zaštiti
Roditelji iz Donjeg Dragonošca, čija djeca već pet godina pohađaju nastavu u lokalnom vatrogasnom domu, za 13. listopada najavljuju novi bojkot. Iako su na posljednjem, održanom prvog dana nove školske godine, od zamjenika gradonačelnika, Luke Korlaeta dobili obećanje kako će građevinska dozvola za novu školu biti ishođena do kraja rujna, to se nije dogodilo.
"Već prvo obećanje o izdavanju građevinske dozvole nije ispunjeno. Nakon šest godina više ne dozvoljavamo da se ostane na praznim riječima. Kako da vjerujemo da će škola biti izgrađena do nastavne godine 2027./2028., kada ni ovo kratkoročno obećanje nije ostvareno?", stoji u pismu roditelja koje je dobio Jutarnji list.
"Rekli su da će građevinska dozvola biti ishođena prošli mjesec, bilo je to optimistično, ali mi smo se nadali. Tek smo kasnije saznali da je Grad Zagreb zahtjev za izdavanje dozvole dovršio tek 2. rujna. To je nonšalantnost, nije ih briga za Dragonožec. Radi se o 250 djece koja čekaju, koja ponovno sljedeći tjedan ne idu jedan dan u školu jer bojkotiraju", dodao je Stjepan Cerovski, vijećnik Mjesnog odbora Donji Dragonožec.
Neispunjeni uvjeti
Kako doznaje Cerovski, projekt je zapeo na uvjetima zaštite od požara. Naime, Odjel za zaštitu od požara je protekloga tjedna ekspresno vratio projekt na doradu, koja mora biti gotova do ovog četvrtka. Ako se to ne dogodi, novi rok je 30 dana.
"Naravno, to sa sobom povlači i odugovlačenje ishođenja građevinske dozvole", ustvrdio je Cerovski dodavši da je za trenutnu situaciju odgovoran projektant.
Gradski oci ponovno pozvani
Inače, zgrada škole u Donjem Dragonošcu postala je neupotrebljiva nakon dvaju potresa koja su pogodila središnju Hrvatsku prije pet godina. Djeca su otad smještena u vatrogasnom domu, iako je to trebalo biti privremeno rješenje.
Govora o izgradnji nove škole bilo je odmah nakon što je stara zgrada proglašena neupotrebljivom, no projekt nakon niza prepreka i preinaka još nije zaživio.
Na rujanskom bojkotu su sudjelovali i predstavnici Grada Zagreba. Uostalom, Korlaet je tad iznio i niz obećanja. Gradski oci pozvani su i ovog puta, ali pitanje je hoće li doći sljedećeg ponedjeljka ispred napuštene školske zgrade u Donjem Dragonošcu.