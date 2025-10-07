Tomaševićev zamjenik obećao nemoguće: 'Ne damo da ostane na praznim riječima'

Roditelji iz Donjeg Dragonošca, čija djeca već pet godina pohađaju nastavu u lokalnom vatrogasnom domu, za 13. listopada najavljuju novi bojkot. Iako su na posljednjem, održanom prvog dana nove školske godine, od zamjenika gradonačelnika, Luke Korlaeta dobili obećanje kako će građevinska dozvola za novu školu biti ishođena do kraja rujna, to se nije dogodilo.

"Već prvo obećanje o izdavanju građevinske dozvole nije ispunjeno. Nakon šest godina više ne dozvoljavamo da se ostane na praznim riječima. Kako da vjerujemo da će škola biti izgrađena do nastavne godine 2027./2028., kada ni ovo kratkoročno obećanje nije ostvareno?", stoji u pismu roditelja koje je dobio Jutarnji list.

"Rekli su da će građevinska dozvola biti ishođena prošli mjesec, bilo je to optimistično, ali mi smo se nadali. Tek smo kasnije saznali da je Grad Zagreb zahtjev za izdavanje dozvole dovršio tek 2. rujna. To je nonšalantnost, nije ih briga za Dragonožec. Radi se o 250 djece koja čekaju, koja ponovno sljedeći tjedan ne idu jedan dan u školu jer bojkotiraju", dodao je Stjepan Cerovski, vijećnik Mjesnog odbora Donji Dragonožec.