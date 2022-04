Tomašević obećao: Do kraja 2022. godine očekujemo dozvolu za vožnju tramvaja Heinzelovom, stižu i biciklističke magistrale

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na Facebooku je podužom objavom obilježio Dan planeta Zemlje

Najavio je Tomašević u objavi na Facebooku sustav naplate odvoza miješanog komunalnog otpada prema stvarnoj količini, sadnju 20 tisuća stabala, plan proširenja tramvajske mreže i nabavku novih vozila, ulaganje u biciklističku infrastrukturu te štošta drugo.

Danas obilježavamo Dan planeta Zemlje. Naša gradska uprava ima viziju ekološkog i održivog Zagreba, a vjerujemo da i vi želite zelen, čist i održiv grad.

Zagreb je jedini od velikih gradova u Hrvatskoj koji će primijeniti sustav naplate odvoza miješanog komunalnog otpada prema stvarnoj količini kako bi se i ekonomski stimuliralo građane da što više odvajaju za recikliranje i kompostiranje, kako bi se smanjio udio otpada koji se odlaže i kako bi se Jakuševec napokon zatvorio.

Naš je plan do kraja mandata u Zagrebu zasaditi 20.000 novih stabala. U prvoj godini ih je posađeno više od 7.000. Grad Zagreb će, u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te uz pomoć EU fondova, do kraja godine nabaviti oko 60 novih autobusa i pokrenuti proces nabave 20 novih tramvaja. Do kraja mandata očekujemo da će zagrebačkim cestama prometovati čak 60 novih tramvaja.

Mogu najaviti da kreće i proširenje tramvajskih pruga. U Zagrebu u posljednjih 20 godina nije postavljen niti jedan metar novih tramvajskih pruga. Do kraja 2022. godine očekujemo da će biti izdane dozvole za trasu po Heinzelovoj ulici, od Zvonimirove do Vukovarske, a potom će voziti sve do okretišta u Savišću. To je također projekt koji će se, u suradnji s Ministarstvom financirati uz pomoć EU fondova.