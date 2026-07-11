Trump, Le Pen, Vučić: Tjedan ljudi za koje crveni karton ne postoji

Donaldu Trumpu dojadilo je uredovati samo na temu globalne politike, pa se odlučio malo uplesti i u nogomet. Dok Iranci oplakuju ajatolaha, Europska unija i dalje čuva stolac u čekaonici za Aleksandra Vučića, ako se bude riješio onog drugog - ruskog. Europski parlament opet se predomislio na temu kontrole chata, a počela je i nova AI olimpijada. Još jedan tjedan u retrovizoru je pred vama

NATO po Donaldu Trumpu Još jedan trampocentrični tjedan u trampocentričnom svijetu je iza nas. Nakon što je 'najveći od najvećih američkih predsjednika' napokon naučio što je crveni karton u nogometu (o tome više nešto kasnije), odlučio se malo u miru poigrati – kad drugi već ne mogu. I baš kad su Iranci nakon više od četiri mjeseca odlučili pokopati svog ajatolaha, pa valjda u jeku klero-nacionalnog ponosa opet udarili po brodovima u Hormuzu, svevišnji sudija Trump odlučio je da je to za crveni karton i opet napao Iran. Tajming, naravno, nije slučajan jer zašto bismo imali jedan uljuđeni godišnji samit NATO čelnika, kad možemo imati krvavu paradu.

Dok su američki porezni obveznici plaćali još jednu rundu oružanog mahnitanja po Bliskom istoku - a bome, nije da se ni Teheran pokazao kao Moliereov Harpagon – u Ankari, utvrdi novog najboljeg Donaldova prijatelja, nesuđenog sultana Erdogana, sastao se NATO creme de la creme. I nitko nije smio pisnuti išta što bi razjarilo našeg omiljenog bika s Wall Streeta. Jedinoga na svijetu koji valjda jako voli crvenu boju (osim kad su u pitanju komunisti), pa se i sam Papa Štrumpf NATO-a Rutte zacrvenio na pitanje novinara je li izgubio samopoštovanje zbog svog tatice. Pragmatičnost valjda danas znači da se bolje crvenjeti od srama nego od Trumpova crvenog kartona, što je njegova sada već bivša najbolja prijateljica u Europi Meloni ususret samitu osjetila na svojoj koži. Ali ona je još dobro prošla – postala je samo meme na Truth Socialu. I kako to kod našeg tatice obično biva – uoči glavnog sastanka počastio je saveznike redom galame i svojih mokrih snova o osvajanju Grenlanda – da se prvo svi lijepo poslože na crtu – pa onda pustio svoje sokove blagoslova. Dok se puni američka državna blagajna prodajom oružja, kaže tatica, NATO će biti NATO. A dabome će se puniti jer će se, kako je najavljeno, zavrtjeti milijarde dolara na nabavi novog oružja. Ipak zli komunisti vrebaju iza ugla. A dok se pare vrte, u 'Islamskoj Republici Japanu' sve po starome. Samo što se tijelo bivšeg ajatolaha nakon šestodnevne naporne turneje po Iranu, sada napokon odmara u miru u svojoj zlatnoj kupoli.

Nogomet po Donaldu Trumpu 'To nije bio prekršaj. Bila su to dvojica vrhunskih sportaša koji su se zapleli jedan u drugoga. Ne možete pri punoj brzini savršeno paziti gdje će vam završiti stopalo'. Tim je riječima nogometni ekspert i predsjednik nadsudačke komisije Donald Trump pojasnio zašto je cimao svog paža, šefa FIFA-e Giovannija Infantina, te ga lijepo zamolio da užasne svijet ukidanjem suspenzije američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu. Isti je, znate to sigurno, koji dan ranije mesarskim startom skoro otfikario gležanj bosanskom stoperu Tariku Muharemoviću, te potpuno opravdano dobio crveni karton koji ga je trebao spriječiti da nastupi u utakmici osmine finala protiv Belgije. Tu se umiješao Trump, koji prema vlastitom priznanju do tog trenutka nije razumio koncept crvenog kartona, pa ga je, kao što u sekundi ukida sva međunarodna pravila, jednostavno – ukinuo. Nadigla se, očekivano, kuka i motika: prvo Belgijanci čiji prigovor je FIFA proceduralno pretvorila u službenu žalbu kako bi imali pravne instrumente da ga odbije, potom hrpa političara i cijeli civilizirani svijet, pa sve do Pearl Jamovog pjevača Eddieja Veddera koji se u znak prosvjeda zalio belgijskim pivom tokom hidracijske stanke na utakmici SAD-Belgija. Iako su ovim potezom bili zadovoljni jedino američki navijači, ispostavilo je da je sviračima Trumpu i Infantinu trud bio uzaludan, jer ih je Belgija na kraju zgazila 4:1, a karikatura slavnog malog Juliena koji umjesto u briselsku fontanu piški u jezerce ispred Bijele kuće najbolji je komentar cijele situacije.

EU po Vučiću: Dva stolca i dalje u čekaonici Aleksandar Vučić je kumio i molio Macrona da ih pogura, Ana Brnabić plakala kako nisu proruska zemlja, ali ipak nisu uspjeli. Nakon višetjednog natezanja, veleposlanici država članica EU-a nisu u srijedu u Bruxellesu uspjeli postići suglasnost o putu Srbije prema članstvu u Uniji. Ovome se suprotstavilo osam od 27 članica EU – konkretno Nizozemska, Švedska, Finska, Belgija, Estonija, Litva, Bugarska i Hrvatska. Tri države članice koje su manje protiv, ali i dalje nisu uvjerene, jesu Danska, Luksemburg i Latvija. Na drugoj strani je Francuska, čiji premijer Emmanuel Macron Vučiću vraća dug za one preskupe i superopremljene Rafale. Macron je i ovog tjedna ponovio kako Srbiju treba nagraditi jer je povukla niz pravosudnih zakona i tako napravio korak prema zatvaranju famoznog poglavlja o pravosuđu, ali uzalud mu trud. Tako se europska priča Srbije polako pretvara u verziju 2.0 Tantalovih muka koje je propatila Sjeverna Makedonija – država koju je EU natjerala da promijeni ime, odrekne se identiteta i rasproda sve što u državi vrijedi, e da bi je i dalje držala u čekaonici. Na istom mjestu ostaje i Srbija, koja je ušla u petnaestu godinu kandidacijskog statusa, za to vrijeme otvorivši 22 poglavlja, a privremeno zatvorivši tek 2. Sjedenje na dva stolca, bar ako pitate Bruxelles, nikako se ne isplati.

Demokracija po Marine Le Pen Prva dama francuske krajnje desnice je kriva, ali ipak ne ide u klasični zatvor, barem zasad. Nema smisla, ipak je ukrala previše iz europske kase. Odlučio je to ovaj tjedan Prizivni sud u Parizu, otvorivši Marine Le Pen usput i mogućnost da se kandidira na nadolazećim predsjedničkim izborima. Doduše pod jednim uvjetom – mora se ukrasiti elektroničkom narukvicom. Lako za globu od 100.000 eura, nego kako će krajnja dama sada voditi predsjedničku kampanju iz kućnog pritvora? Pa lijepo. Gdje bi demokracija danas bila da ne postoje najmanje rupe u zakonu skrojene samo za velike lopove. Iako je presuda pravomoćna, podnošenjem žalbe Kasacijskom sudu, izvanredni pravni lijek odgađa izvršenje kazne i dopušta Le Pen da kampanju vodi slobodno se šećući pariškim ulicama. Barem dok se ne dočeka odluka potonjeg suda, a čeka se dugo. Njezina stranka Nacionalno okupljanje trenutno kotira vrlo dobro, samo je sad glavno pitanje hoće li birači nagraditi odlučnost hrabre desničarske junakinje, ili je kazniti kaznom gorom od bilo kojeg francuskog suda.

Saga s kontrolom chata nije gotova Zamislite da prijateljima ili rodbini pošaljete fotografiju svog djeteta kako uživa u bazenu, a nekoliko dana kasnije na vrata vam pokuca policija kako bi provjerila jeste li zapravo seksualni napasnik. Zbog ovakvih scenarija, u kojima neoptimizirani algoritmi krivo procjenjuju fotografije, u Bruxellesu se trenutačno vodi žestoka bitka oko privatnosti naših poruka. Naime Europski parlament usvojio je amandmane na prijedlog kojim bi se internetskim platformama privremeno omogućilo da i dalje dobrovoljno skeniraju poruke radi otkrivanja materijala povezanog sa seksualnim zlostavljanjem djece. EP je zatražio da se iz takvih mjera izuzmu poruke zaštićene end-to-end enkripcijom, kojima mogu pristupiti isključivo pošiljatelj i primatelj (primjerice, WhatsApp). Riječ je o privremenom rješenju koje bi vrijedilo do donošenja nove europske uredbe poznate kao 'chat control', o kojoj se još pregovara, a i oko koje se još od lani lome koplja. Za razliku od prijedloga o kojem se sada glasalo, buduća uredba trebala bi trajno urediti način na koji se na internetu otkriva sadržaj povezan sa seksualnim zlostavljanjem djece. Ta je uredba ranije izazvala prijepore zbog straha da bi mogao dovesti do masovnog nadzora privatnih komunikacija. Zato su države članice krajem prošle godine odustale od ideje obveznog skeniranja svih privatnih poruka i predložile blaži model temeljen na procjeni rizika za platforme. Parlament sada traži dodatnu zaštitu privatnosti, odnosno da komunikacija zaštićena end-to-end enkripcijom ostane izvan dosega privremenih mjera. Barem nešto. Prijedlog se sada vraća Vijeću Europske unije, koje ima tri mjeseca da prihvati ili odbaci parlamentarne amandmane. Ako ih ne prihvati, slijede novi pregovori između dviju institucija. I tako unedogled...

AI revolucija jede svoju djecu Tehnološki sektor trenutačno prolazi kroz jedan od najvećih paradoksa u svojoj povijesti, ali i kroz najveću hardversku krizu. Vodeće globalne kompanije bilježe rekordne prihode, a za to vrijeme obični smrtnici prate kako pljušte otkazi. Razlog za radikalnu čistku u uredima nije kriza, već agresivno preusmjeravanje kapitala u razvoj umjetne inteligencije. Posljednji u nizu koji je povukao ovaj potez je Microsoft koji ukida oko 4.800 radnih mjesta, što čini 2,1 posto njegove globalne radne snage. Posebno je teško pogođen gejming odjel. Nakon sporijeg rasta Xboxa i rezultata koji nisu ispunili očekivanja dioničara, Microsoft kreće u gašenje i reorganizaciju četiri studija za razvoj videoigara. Pokazalo se da je u modernoj industriji zabave lakše ugasiti cijeli studio nego optimizirati poslovanje. I dok tako s jedne strane zahvaljuje tisućama zaposlenika na suradnji, Microsoft s druge strane planira uložiti vrtoglavih 190 milijardi dolara u AI infrastrukturu i podatkovne centre. Identičnu strategiju ove godine provode i drugi ključni igrači na tržištu: Oracle, Amazon, Meta, Google, Cisco, Dell, IBM i Salesforce. Svi oni smanjuju broj zaposlenih s istim ciljem - kako bi oslobodili budžete za AI utrku. Naime od početka godine u tehnološkom sektoru ukinuto je oko 120.000 radnih mjesta. Pa, eto, AI revolucija je počela jesti svoju djecu. U hotelima budućnosti neće raditi ljudi. Zbog AI-a nastaje nova klasa milijunaša koji ne znaju kud bi sa silnim novcem pa kupuju meteorite, vatrogasna vozila i odbojkaške klubove. What a time to be alive and... human.