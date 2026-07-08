'Vučiću odgovara da glumi žrtvu. Europska komisija treba zaštititi Hrvatsku od njegovih uvreda'

'Besmisleno je da Srbija uđe u Europsku uniju bez svojih susjeda', izjavio je srpski predsjednik Aleksandar Vučić ovog tjedna na konferenciji predsjednika parlamenata država kandidata za članstvo u Uniji u Beogradu. Dojam koji pokušava ostaviti jest da je država koju vodi 'lokomotiva' kompozicije za punopravno članstvo, makar je realnost potpuno suprotna: Srbija se već četiri godine šlepa negdje pri kraju i izgleda kao da će se u svakom trenutku otkačiti

Još od 2022. godine Srbija nije otvorila nijedno pregovaračko poglavlje – odnosno nijedan od klastera u kojima su nekadašnja poglavlja grupirana - dok se u međuvremenu Crna Gora opasno približava ciljnoj ravnini, a ni Albanija više nije beskrajno daleko.

U posljednjim tjednima, međutim, oko Srbije i njenog puta prema Uniji dolaze krajnje oprečne informacije: s jedne strane najavljuje joj se potpuna obustava isplate europskih sredstava jer, kao i Bosna i Hercegovina, nije ispunila ama baš nijedan od traženih preduvjeta za to, a Europski parlament u svojim brutalno oštrim rezolucijama bilježi da 'stagnira zbog potpunog urušavanja demokracije i vladavine prava'. Salve pohvala u izvješću S druge pak strane stiže neobično povoljan izvještaj Europske komisije o napretku te zemlje, dokument u kojemu su gotovo sve njene mane i promašaji potpuno skriveni te su (navodno) pozitivni aspekti krajnje nediplomatski, a katkad i neukusno istaknuti.

Srbiju se tako hvali da je razriješila probleme oko spornih pravosudnih zakona – premda je Vučić zapravo pod golemim pritiskom počistio nered koji je sam kreirao – a cinično se naglašava da je 'povećana usklađenost Srbije s vanjskom politikom EU-a', premda je evidentno to da se u ključnim aspektima, poput odnosa prema ruskoj agresiji na Ukrajinu, ona nije mrdnula ni za milimetar. Dakle Srbija je 'napredovala' samo u aspektima u kojima je u protekle četiri godine brutalno nazadovala te se više gotovo ni ne spominje njena odgovornost za teroristički napad u selu Banjska na Kosovu 2023. godine i skrivanje odgovornih, a stanje vladavine prava i medijskih sloboda također više nije u fokusu Europske komisije.

Okršaj u selu Banjska na Kosovu Izvor: Pixsell / Autor: Elmedin Hajrovic/ATAImages/PIXSELL





Okršaj u selu Banjska na Kosovu Izvor: Pixsell / Autor: Elmedin Hajrovic/ATAImages/PIXSELL

Indiskrecije govore da je osim EK snažan zagovornik otvaranja Klastera 3 sa Srbijom i Francuska. Njemačka se, tvrdi se, zasad ponaša neutralno dok suprotni tabor predvode Nizozemska i tri baltičke države. Hrvatska se javno ne izjašnjava. 'EU treba promijeniti pristup kandidatima' 'Europska komisija zapravo cijelo vrijeme stoji na poziciji da se pregovori sa Srbijom trebaju ubrzati, a u istom stilu potpuno otvoreno nastupa i Francuska, sve navodno da bi se tu zemlju 'zadržalo na europskom putu', odnosno kako se ne bi dozvolilo njeno priklanjanje drugim geopolitičkim akterima. No realnost je da će, čak i ako se pregovori deblokiraju, put Srbije prema članstvu biti dugotrajan, a realnost je i to da njeni građani u malom postotku taj put zapravo podržavaju', kaže za tportal vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić.

On smatra da Europska komisija treba potpuno promijeniti pristup svim državama kandidatkinjama i usvojiti sustav koji će njihovim građanima pružiti opipljive dokaze toga što bi im članstvo u Europskoj uniji donijelo, umjesto da se EU danas mistificira i promovira 'putem raznih konferencija i letaka', odnosno pregovaračkog postupka koji djeluje jako apstraktno. 'Primjerice, treba jasno odrediti što države trebaju učiniti da bi bile uključene u sustav besplatnog roaminga. Na taj način njihovi građani imali bi puno jasniju sliku onoga što treba napraviti i tako bi se postiglo da oni sami 'iznutra' vrše pritisak na svoje političke elite', kaže Avdagić.

'Hrvatski' i 'fazni' model Po njemu, samo su dva modela pristupa država Europskoj uniji ispravna: s jedne strane je 'hrvatski model', koji podrazumijeva konsenzus svih ključnih političkih aktera, pa i cijelog društva oko toga da je članstvo u Uniji nacionalni interes. S druge strane postoje države u kojima se taj proces iz različitih razloga usporava i za njih treba osmisliti 'fazni model', u kojemu će društvo postupno shvaćati koristi koje im se nude. 'Uz dužno poštovanje prema proeuropskim snagama u Srbiji i njenim građanima koji žele vidjeti svoju zemlju u Europskoj uniji, teško je objasniti čime je ta država zaslužila svoj povlašteni status i po čemu je ona posebna u odnosu na preostale kandidatkinje, pa i države članice. Ako se recimo raspravlja o infiltraciji Kine i širenju njenih interesa – pa gdje se to danas može bolje vidjeti nego u Srbiji? Europska komisija, a svakako i najveće države članice Europske unije, naprosto se moraju postaviti puno jasnije i konkretnije: moraju usuglasiti zajednički stav, poručiti Srbiji što se od nje očekuje i potom se toga dosljedno držati', kaže ovaj analitičar.