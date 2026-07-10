Obiteljski smještaj podbacio? Neke destinacije bilježe minus od 30%, cijene postaju ključne

Hrvatski turizam zasad održava prošlogodišnju razinu unatoč globalnim krizama i neizvjesnostima. Iako je lipanj donio pad dolazaka od sedam i noćenja od šest posto, očekivanja za glavni dio sezone ostaju dobra. Velik dio rezervacija očekuje se u posljednji trenutak, a cijene će biti jedan od presudnih faktora u izboru destinacije

Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić u emisiji Otvoreno rekao je da se hrvatski turizam uspješno nosi s izazovima poput geopolitičkih kriza, gospodarskih pritisaka, rasta cijena goriva te drukčijeg rasporeda blagdana i školskih praznika, prenosi HRT. ‘Možemo biti zadovoljni ovim dijelom turističke godine.’ Istaknuo je da je uspješniji svibanj nadoknadio očekivano slabiji lipanj te da su ukupni rezultati i dalje na razini rekordne prošle godine. Staničić potvrđuje da je zabilježen pad dolazaka s pojedinih važnih tržišta, prije svega iz Njemačke i Austrije, no istaknuo je kako su pozitivni trendovi s drugih tržišta ublažili taj pad.

Obiteljski smještaj osjetio najveći pad Predsjednica Udruženja hotelijera HGK Josipa Jutt Ferlan potvrdila je da je lipanj bio slabiji, dijelom i zbog Svjetskog nogometnog prvenstva, no naglasila je da su hoteli ostvarili vrlo dobre rezultate. ‘Možemo reći da su hoteli pobjednici prvog dijela godine. Iako činimo tek oko 14 posto ukupnih smještajnih kapaciteta, ostvarili smo čak 47 posto udjela u komercijalnom smještaju.’ Dopredsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš upozorio je da rezultate treba promatrati kroz dolaske, noćenja, duljinu boravka i potrošnju gostiju. ‘Ovisno o destinaciji, bilježimo minuse od 20 pa čak do 30 posto, i u dolascima i u noćenjima.’ Kao moguće razloge naveo je percepciju Hrvatske kao skupe destinacije, Svjetsko prvenstvo i geopolitičke okolnosti, uz napomenu da će se uzroci tek detaljno analizirati. Fain: Ponuda raste brže od potražnje Predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija Tomislav Fain smatra da Hrvatska ne može neograničeno povećavati turističke rezultate. ‘Ponuda je prerasla potražnju.’ Upozorio je na stalni rast privatnog smještaja te slabiji dolazak organiziranih grupa s dalekih tržišta, dijelom zbog poremećaja u zračnom prometu. Staničić je rekao da je u prvih osam dana srpnja ostvareno više od milijun dolazaka i više od šest milijuna noćenja, što je približno jednako prošlogodišnjem rezultatu. Naglasio je da će konačna ocjena biti moguća tek nakon glavne sezone i posezone te da HTZ provodi dosad najopsežniju promotivnu kampanju, usmjerenu i na last minute rezervacije.