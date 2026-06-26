SAD ponovno napao Iran: 'Prekršili su primirje'

Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je kako je izvelo napad na iranske vojne ciljeve oko Hormuškog tjesnaca kao odgovor na iranski napad na trgovački brod
Kako su objavili, američki zrakoplovi napali su iranska skladišta projektila i dronova te obalne radarske lokacije.
'Neopravdana agresija iranskih snaga na komercijalno brodarstvo jasno je prekršila primirje', objavili su iz CENTCOM-a. 'Opasno ponašanje Irana potkopalo je slobodu plovidbe jer trgovina sve više teče kroz vitalni međunarodni trgovinski koridor.'
Ističu kako snage CENTCOM-a nastavljaju pružati koordinaciju sigurnog prolaza i podršku komercijalnim brodovima koji prolaze kroz tjesnac te kako američka vojska ostaje prisutna i budna kako bi osigurala da se svi aspekti sporazuma s Iranom poštuju, poštuju i da su u potpunosti na snazi.
Iranski mediji izvijestili su da je projektil pogodio područje oko mola u Siriku na jugu Irana.
Podsjetimo, napadi su uslijedili nakon što je predsjednik Donald Trump u petak napad dronom na brod u Hormuškom tjesnacu nazvao 'glupim kršenjem' sporazuma o okončanju rata s Iranom, ali nije dao nikakve naznake hoće li ta epizoda potaknuti povratak širim neprijateljstvima.
Teretni brod pogođen je u desni bok nepoznatim projektilom, oštetivši most, prema podacima Pomorskih trgovinskih operacija Ujedinjenog Kraljevstva, koje nadziru pomorski promet u regiji. Nije bilo izvješća o žrtvama ili utjecaju na okoliš.