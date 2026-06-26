SAD ponovno napao Iran: 'Prekršili su primirje'

Kako su objavili, američki zrakoplovi napali su iranska skladišta projektila i dronova te obalne radarske lokacije.

'Neopravdana agresija iranskih snaga na komercijalno brodarstvo jasno je prekršila primirje', objavili su iz CENTCOM-a. 'Opasno ponašanje Irana potkopalo je slobodu plovidbe jer trgovina sve više teče kroz vitalni međunarodni trgovinski koridor.'

Ističu kako snage CENTCOM-a nastavljaju pružati koordinaciju sigurnog prolaza i podršku komercijalnim brodovima koji prolaze kroz tjesnac te kako američka vojska ostaje prisutna i budna kako bi osigurala da se svi aspekti sporazuma s Iranom poštuju, poštuju i da su u potpunosti na snazi.

Iranski mediji izvijestili su da je projektil pogodio područje oko mola u Siriku na jugu Irana.