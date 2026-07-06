I Vance promijenio ploču: Rusi ne mogu više ništa, otvorio se prostor za kraj rata

Dodao je kako je, proučavajući tijek rata, zaključio da je zbog masovne uporabe dronov a i naprednih sustava nadzora za Ukrajinu bilo učinkovitije zadržavati obrambene položaje i iscrpljivati protivnika nego pokretati skupe ofenzive radi oslobađanja okupiranih područja.

' Rusija se danas nalazi u situaciji u kojoj kroz ofenzivne operacije može postići vrlo malo na bojištu , dok uspjesi Ukrajine pomažu u stvaranju uvjeta potrebnih za završetak rata ', rekao je američki potpredsjednik Vance u intervjuu za Sunday Times , koji prenosi Ukrainian National News.

Vance smatra da su ruske mogućnosti za provođenje dugotrajnih ofenzivnih operacija danas vrlo ograničene.

'Protuofenziva iz 2023. bila je strateška katastrofa'

Vance se osvrnuo i na ukrajinsku protuofenzivu iz ljeta 2023. godine, za koju smatra da nije ispunila očekivanja Zapada.

'Ako se prisjetite ljeta 2023., glavno pitanje bilo je treba li Ukrajina pokrenuti veliku protuofenzivu. Gotovo cijeli zapadni svijet, uključujući predsjednika Bidena, vršio je pritisak na Ukrajinu da to učini, a kasnije se pokazalo da je riječ o strateškoj i taktičkoj katastrofi', izjavio je.

Obrana i pregovori

Prema riječima američkog potpredsjednika, administracija predsjednika Donalda Trumpa smatra da bi Ukrajina, uz nastavak pregovora, trebala najveći naglasak staviti upravo na obranu.

'Takav je pristup dao mnogo bolje rezultate jer je lakše braniti se nego napadati. To je Ukrajincima omogućilo da bolje iskoriste svoju taktičku prednost', rekao je Vance.

Naglasio je kako su ruske mogućnosti za daljnje ofenzive danas 'zanemarive i približavaju se nuli', što bi, prema njegovu mišljenju, moglo otvoriti prostor za okončanje rata.

Vance je ustvrdio da ruska vojska za svaki osvojeni četvorni kilometar plaća vrlo visoku cijenu u ljudstvu i resursima.

Prema njegovim riječima, tomu je pridonijela činjenica da su Sjedinjene Države i NATO poticali Ukrajinu da se više usredotoči na obrambene operacije, što se, kako tvrdi, pokazalo učinkovitom strategijom.