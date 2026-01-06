Teški uvjeti na cestama: Snijeg zaustavio dio prometa prema Istri i Dalmaciji

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri i obratno, a niti prema Dalmaciji i natrag, izvijestili su u utorak popodne iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

U priobalju i Gorskom kotaru puše olujni vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila, a iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, širem riječkom području, Istri, Hrvatskom primorju i otocima te u Slavoniji. Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica.



U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na cestama u Lici i Gorskom kotaru, uključujući autocestu A1 između čvora Karlovac i čvora Rovanjska, autocestu A6 od čvora Karlovac do čvora Kikovica, državnu cestu DC1 na dionici Krapina-Gračac-Knin i DC3 na dionici Karlovac-Zdihovo-Delnice-Kikovica.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri, Dalmaciji i obratno. Povodom blagdana Sveta tri kralja zabrana je prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju danas do 23 sata.

Snijeg i olujna bura u Senju Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/Pixsell