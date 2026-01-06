hak upozorava

Teški uvjeti na cestama: Snijeg zaustavio dio prometa prema Istri i Dalmaciji

M. Šu./Hina

06.01.2026 u 18:09

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Borut Zivulovic/F.A. Bobo/PIXSEL
Bionic
Reading

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri i obratno, a niti prema Dalmaciji i natrag, izvijestili su u utorak popodne iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

U priobalju i Gorskom kotaru puše olujni vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila, a iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, širem riječkom području, Istri, Hrvatskom primorju i otocima te u Slavoniji. Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica.

vezane vijesti

U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na cestama u Lici i Gorskom kotaru, uključujući autocestu A1 između čvora Karlovac i čvora Rovanjska, autocestu A6 od čvora Karlovac do čvora Kikovica, državnu cestu DC1 na dionici Krapina-Gračac-Knin i DC3 na dionici Karlovac-Zdihovo-Delnice-Kikovica.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri, Dalmaciji i obratno.

Povodom blagdana Sveta tri kralja zabrana je prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju danas do 23 sata.

Snijeg i olujna bura u Senju Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/Pixsell

Prometna je nesreća na autocesti A1 između tunela Čelinka i tunela Bristovac u smjeru Zagreba pa se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat. Prometna nesreća je i na autocesti A1, između čvora Brinje i čvora Žuta Lokva, u smjeru Dubrovnika, i također se vozi uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
hak upozorava

hak upozorava

Teški uvjeti na cestama: Snijeg zaustavio dio prometa prema Istri i Dalmaciji
sigurnosna jamstva

sigurnosna jamstva

Sastala se Koalicija voljnih: Procurilo što su spremni obećati Ukrajini
AKTUALNE TEME

AKTUALNE TEME

Božinović komentirao Vučićeve optužbe, osvrnuo se i na nova pravila Arene Zagreb o 'ZDS-u'

najpopularnije

Još vijesti