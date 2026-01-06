Snijeg stvara sve više problema: Narančasti alarm proglašen i za Kninsku regiju

Zagrebačka regija, a nešto ranije i Karlovačka regija našle su se pod narančastim meteoalarmom zbog snijega, koji, barem u metropoli, ne staje padati. U večernjim satima narančasti meteoalarm zbog snijega proglašen je i za Kninsku regiju

Narančasti meteoalarm znači da je vrijeme opasno, a DHMZ ga je za Zagrebačku i Karlovačku regiju oglasio zbog snijega koji i dalje pada. Očekuje se i do 15 cm novog snježnog pokrivača. U večernjim satima narančasti meteoalarm proglašen je i za Kninsku regiju. 'Budite spremni na rasprostranjenu pojavu snijega i/ili leda koja će dovesti do prekida cestovnog, željezničkog i zračnog prometa i transporta te prouzročiti poremećaj kod aktivnosti na otvorenom', poručuju iz DHMZ-a.

Pod narančastim upozorenjem zbog snijega je i Gospićka regija, dok se Riječka regija i Kvarner nalaze pod narančastim alarmom zbog olujne bure. Cijela je obala pod žutim upozorenjem zbog olujne bure i oborina, dok je Velebitski kanal u crvenom zbog bure.

Snijeg i olujna bura u Senju Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/Pixsell

Snijeg i hladnije u srijedu Oborine, iako u manjem obimu, nastavit će padati i u srijedu, kada će biti i hladnije, prognozirao je DHMZ. U srijedu na istoku Hrvatske oblačno, povremeno sa snijegom uz stvaranje novog tanjeg snježnog pokrivača. Uz povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar temperatura zraka bit će između -5 i -2 °C. "Studeni dan", s cjelodnevnim "minusom", bit će i u središnjoj Hrvatskoj uz oblačno vrijeme i povremeno slab snijeg. Hladnoća te povremeno slab snijeg i u Gorskom kotaru i Lici te unutrašnjosti Istre, a susnježice i snijega povremeno može biti i na sjevernom Jadranu. U drugom dijelu dana postupno razvedravanje sa zapada. Bura će uz obalu i dalje biti jaka i olujna, na udare podno Velebita i orkanska, pa će more biti valovito i jače valovito. Temperatura zraka u gorju između -8 i -5 °C, a na Jadranu od -1 do 5 °C.

Snijeg u Zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Marko Todorov







+34 Snijeg u Zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Marko Todorov

Razmjerno hladno i oblačno i u Dalmaciji, pri čemu uz more povremeno kiša, a u unutrašnjosti susnježica i snijeg, ujutro još moguća i kiša koja se smrzava na hladnoj podlozi. Puhat će umjerena do jaka bura, na udare na sjeveru i olujna. Temperatura zraka u unutrašnjosti i na sjeveru od -2 do 5 °C, od Splita južnije između 5 i 10 °C. Na jugu Hrvatske također oblačno s kišom, moguće i grmljavinom. Puhat će umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar uz temperaturu između 7 i 11 °C, u unutrašnjosti ujutro nižu. Prema vikendu nove oborine U sljedeća dva dana ujutro na kopnu vrlo hladno, uz najnižu temperaturu zraka ponegdje i nižu od -10 °C. U četvrtak barem djelomice sunčano, a od petka ponovno oborine, uglavnom na granici kiše i snijega - ponegdje i samo snijeg - uz postupan porast temperature zraka.

