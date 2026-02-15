Rubio obilazi Orbana i Fica, zanima ga samo jedna stvar

Američki državni tajnik u nedjelju će prvo na nekoliko sati u Bratislavu. Ondje će se sastati s premijerom Robertom Ficom, koji dijeli istu suverenističku i nacionalističku ideologiju kao i američki predsjednik.

Rubio u subotu je na minhenskoj sigurnosnoj konferenciji pozvao Europljane da se okupe oko vizije američkog predsjednika o svjetskom poretku, ali ih je istovremeno uvjerio da će im Amerika ostati saveznik i prijatelj.

Fico se nedavno sastao s Trumpom na Floridi i poslije izjavio da su vodili "izuzetno važne" razgovore.

Američki državni tajnik potom će u ponedjeljak otputovati u Budimpeštu na sastanke s mađarskim vlastima, uključujući premijera Viktora Orbana.

Donald Trump ne krije svoju podršku mađarskom nacionalističkom vođi, kojeg opisuje kao "snažnog i moćnog čovjeka", uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 12. travnja.

Viktor Orban suočava se sa svojim najtežim izazovom od povratka na vlast 2010. godine jer njegova stranka Fidesz zaostaje za oporbenom strankom TISZA u anketama prije izbora.

U govoru u subotu obećao je da će nastaviti svoju ofenzivu protiv "potkupljenih pseudocivilnih organizacija, novinara, sudaca i političara", ponavljajući postupke Donalda Trumpa u Sjedinjenim Državama.

Mađarski premijer također je najavio svoju namjeru da sljedeći tjedan otputuje u Washington kako bi prisustvovao inauguracijskom sastanku Odbora za mir američkog predsjednika.

Viktor Orban je posebno blizak Trumpovoj administraciji zbog njezine antiimigrantske politike nakon izbijanja sirijske izbjegličke krize prije deset godina.