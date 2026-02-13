Nema dobrih vijesti: Dva mjeseca prije izbora Orban i dalje gubi u anketama

piše mu se kraj

Glavna oporbena stranka Tisza u Mađarskoj zadržala je u veljači prednost od 10 postotnih bodova pred nacionalističkim Fideszom premijera Viktora Orbana, pokazuje anketa objavljena u petak, uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 12. travnja.

Orban se suočava s najvećim izazovom otkako je njegov Fidesz došao na vlast 2010., iako je ishod i dalje neizvjestan.

Tiszu, stranku desnog centra, vodi Peter Magyar, bivši čovjek iz vladinih krugova. Poručio je da će se njegova stranka uhvatiti u koštac s korupcijom, odblokirati milijarde eura zamrznutih sredstava Europske unije kako bi potaknula gospodarstvo te čvrsto usidriti Mađarsku u EU-u i NATO-u.

Najnovije istraživanje, koje je proveo institut Idea između 31. siječnja i 6. veljače, pokazalo je da 48 posto birača podupire Tiszu, dok 38 posto podupire Orbanov Fidesz. Isti omjer snaga bio je i prošli mjesec.

Institut Idea naveo je i u objavi na svojoj službenoj Facebook stranici da je broj neodlučnih birača u mjesec dana pao za 3 postotna boda, na 24 posto.

‘U proteklom mjesecu mnogi su birači pronašli stranku koju će poduprijeti, a manje stranke također su od toga mogle imati koristi’, stoji u objavi.

Prema istraživanju, još bi dvije stranke osvojile dovoljno glasova za ulazak u parlament: krajnje desni Naša domovina (Mi Hazánk) i lijeva Demokratska koalicija (Demokratikus Koalíció), koje podupire po 5 posto birača.

Izbori u travnju imat će velike posljedice za Europu i njezine krajnje desne političke snage. Orban, saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, često se sukobljavao s EU-om oko niza pitanja, pritom održavajući dobre odnose s Rusijom i kritizirajući Ukrajinu.

EU optužuje Orbana da narušava demokratske vrijednosti u Mađarskoj, što on poriče.

Peter Magyar
Peter Magyar Izvor: EPA / Autor: Robert Hegedus

Većina anketa pokazuje da Fidesz zaostaje za Tiszom, unatoč mjerama usmjerenima na pridobivanje birača nakon tri godine gospodarske stagnacije u Mađarskoj, koja je nakon ruske invazije na Ukrajinu pretrpjela i najveći inflacijski val u EU-u.

Međutim, ankete provladinih agencija pokazuju prednost Fidesza. U veljači je anketa provladinog instituta Nezopont, objavljena također u petak, pokazala da 46 posto birača podupire Orbánov Fidesz, dok 40 posto podupire Tiszu.

