Temperaturni rekordi padaju jedan za drugim: Tri grada probila dosadašnje maksimume

I dok je u većem dijelu kontinentalne Hrvatske ove srijede nešto manje vruće nego proteklih dana, na jugu zemlje temperature su ponovno dosegnule rekordne vrijednosti
Nakon brojnih temperaturnih rekorda izmjerenih u lipnju, ali i novih maksimuma tijekom srpnja i početkom kolovoza, ovaj je tjedan donio još nekoliko ekstremnih vrijednosti u povijesti mjerenja meteoroloških postaja Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).
U utorak je u Senju izmjereno 39,8 °C, čime je nadmašen dotadašnji rekord od 39,7 °C iz srpnja 2015. godine.
A prema satnim mjerenjima dostupnima na mrežnim stranicama DHMZ-a i u aplikaciji HRT METEO, novi rekordi mogli bi biti postavljeni i ove srijede, piše Zoran Vakula za HRT.
Split i Dubrovnik na pragu 40 stupnjeva
U Dubrovniku je u 12 sati izmjereno 39,1 °C, dok je u Splitu, na Marjanu, u 14 sati temperatura dosegnula čak 39,7 °C.
Time su, prema trenutačno dostupnim podacima, nadmašeni dosadašnji apsolutni rekordi na obje lokacije.
Dosadašnji rekord u Dubrovniku iznosio je 38,9 °C, a izmjeren je u kolovozu 2025. godine. U Splitu je dosadašnji maksimum iznosio 39,5 °C, izmjeren u lipnju ove godine.
Konačni i detaljniji podaci bit će poznati nakon mjerenja najviše dnevne temperature u 20 sati, a rekorde potom treba službeno potvrditi DHMZ.
Lastovo izjednačilo rekord star gotovo tri desetljeća
Istovremeno, prema satnim mjerenjima DHMZ-a u 14 sati, na Lastovu je izmjereno 38,3 °C.
Time je izjednačen apsolutni temperaturni rekord za tu postaju iz kolovoza 1998. godine.