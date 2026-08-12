Temperaturni rekordi padaju jedan za drugim: Tri grada probila dosadašnje maksimume

Nakon brojnih temperaturnih rekorda izmjerenih u lipnju, ali i novih maksimuma tijekom srpnja i početkom kolovoza, ovaj je tjedan donio još nekoliko ekstremnih vrijednosti u povijesti mjerenja meteoroloških postaja Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

U utorak je u Senju izmjereno 39,8 °C, čime je nadmašen dotadašnji rekord od 39,7 °C iz srpnja 2015. godine.

A prema satnim mjerenjima dostupnima na mrežnim stranicama DHMZ-a i u aplikaciji HRT METEO, novi rekordi mogli bi biti postavljeni i ove srijede, piše Zoran Vakula za HRT.