HDZ žestoko uzvratio oporbi zbog otpada: 'Zašto ni P o ekološkoj bombi u Poznanovcu?'

U objavi se posebno prozivaju koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. „Zašto od oporbe ne možete čuti ni 'P' o ekološkoj bombi u Poznanovcu?”, upitao je HDZ u objavi na Facebooku.

HDZ tvrdi da je razlog njihova izostanka reakcije činjenica da je riječ o Krapinsko-zagorskoj županiji u kojoj, kako navode, "SDP odavno ima apsolutnu vlast,u kojoj je SDP-ov županijski pročelnik već osuđen za krivotvorenje službene dokumentacije kod izdavanja dozvole za odlaganje otpada, u kojoj su partijski kadrovi dilali sa znamenitim bračnim parom Šincek".