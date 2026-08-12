HDZ žestoko uzvratio oporbi zbog otpada: 'Zašto ni P o ekološkoj bombi u Poznanovcu?'

HDZ je u srijedu prozvao oporbu zbog, kako tvrdi, izostanka reakcije na slučaj onečišćenja u Poznanovcu, ustvrdivši da Možemo! i SDP-a ne traže ostavke niti javno saslušanje dionika uključenih u taj slučaj
U objavi se posebno prozivaju koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. „Zašto od oporbe ne možete čuti ni 'P' o ekološkoj bombi u Poznanovcu?”, upitao je HDZ u objavi na Facebooku.
HDZ tvrdi da je razlog njihova izostanka reakcije činjenica da je riječ o Krapinsko-zagorskoj županiji u kojoj, kako navode, "SDP odavno ima apsolutnu vlast,u kojoj je SDP-ov županijski pročelnik već osuđen za krivotvorenje službene dokumentacije kod izdavanja dozvole za odlaganje otpada, u kojoj su partijski kadrovi dilali sa znamenitim bračnim parom Šincek".
HDZ pritom slučaj opisuje kao primjer „SDP-ove kontaminacije, kriminalnog gena i toksičnog zagrljaja", parafrazirajući, kako navodi, oporbeni narativ.
Zaključno u objavi navode da je Sandra Benčić iz Poznanovca, odnosno iz Općine Bedekovčina, u kojoj je sve do 2025. na vlasti bio SDP, uz poruku da nastavak slijedi (to be continued).
Oporba je oštro reagirala na slučaj ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću, tražeći hitno pokretanje sanacije, sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora i opoziv Vlade.
Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić (Možemo!) sazvala je za petak tematsku sjednicu Odbora koja će se održati u Gospiću kako bi nadležni odgovorili na pitanja o slučaju u Gospiću.