uplatio deset eura

Velik dobitak na Eurojackpotu ide sretniku iz Hrvatske: Evo gdje je uplaćen listić

I.V.

12.08.2026 u 16:10

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Hrvatska lutrija
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Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u petak, 14. kolovoza, a glavni dobitak iznosi 17 milijuna eura

U izvlačenju 64. kola Eurojackpota igrač iz Pitomače osvojio je 113.041,60 eura.

Izvučeni su brojevi 4, 11, 12, 16 i 30 te dodatni brojevi 8 i 9, a igrač je ostvario dobitak 5.

Odigrano je pet kombinacija, za koje je uplaćeno ukupno 10 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Pitomači.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u petak, 14. kolovoza, a glavni dobitak iznosi 17 milijuna eura.

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