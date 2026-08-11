Mladić iz mora izišao krvavih leđa. 'Mislili smo da je više nema, ali eto je opet!'

Novi incident dogodio se u nedjelju, 9. kolovoza, u poslijepodnevnim satima. Prema riječima majke ozlijeđenog mladića, kornjača mu je prišla s leđa i ugrizla ga za donji dio leđa, pri čemu je zadobio ranu koja je krvarila.

‘Kornjača se učestalo zadržava na istom području, izranja u neposrednoj blizini kupača i prilazi im s leđa. Posebno zabrinjava činjenica da do ugriza dolazi i kada je ljudi ne diraju niti je na bilo koji način uznemiravaju’, rekla je majka za Portal grada Kaštela.

Nakon ugriza kontaktirana je služba 112, a obitelji je savjetovano da mladić ode na hitnu medicinsku pomoć i primi zaštitu protiv tetanusa.

Svjedoci: Bili smo samo nekoliko metara dalje

Incident je potvrdila i čitateljica koja je u trenutku ugriza bila u moru sa suprugom, svega nekoliko metara od mladića.

‘Svi smo se napokon opustili jer smo mislili da je više nema, ali eto je opet’, ispričala je.

Građani koji su se obratili lokalnom portalu ističu da su svjesni toga da je glavata želva strogo zaštićena morska vrsta i da joj nitko ne želi nauditi. Međutim, zabrinuti su jer se životinja učestalo zadržava u plićaku i prilazi kupačima.

Prema neslužbenim procjenama koje prenosi portal, želva bi mogla težiti i do 70 kilograma.

Čeka se odgovor Ministarstva

Portal grada Kaštela obratio se Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije te čeka službeno očitovanje o tome što se može poduzeti.

Kako je riječ o strogo zaštićenoj životinji koja se nalazi u svom prirodnom staništu, neslužbene informacije govore da njezino premještanje vjerojatno neće biti moguće. Konačnu odluku i razloge trebale bi objasniti nadležne službe.

Do tada se kupačima preporučuje dodatni oprez.