Povijesna vrućina na Jadranu: Split srušio rekord star tek 43 dana, Dubrovnik također iznad maksimuma

Dosadašnji maksimum iznosio je 39,5 °C, a postavljen je tek 30. lipnja ove godine.

Ako vrijednost bude potvrđena u klimatološkoj obradi, bit će to novi apsolutni temperaturni rekord za Split, navodi HRT .

Prema trenutačnim satnim mjerenjima, u Splitu je danas u 14 sati izmjereno čak 39,7 °C . DHMZ-ova aktualna mjerenja potvrđuju tu vrijednost na postaji Split-Marjan.

Toplinski val donio je temperature koje bi mogle ući u meteorološku povijest Splita i Dubrovnika.

🌡️ ❓Prema preliminarnim podacima novi temperaturni rekordi, jučer u Senju, a danas u Splitu i Dubrovniku? 📍 Senj: 39,8 °C Dosadašnji rekord: 39,7 °C (22. 7. 2015.) 📍 Split: 39,7 °C u 14 h Dosadašnji rekord: 39,5 °C (30. 6. 2026.) 📍 Dubrovnik: 39,1 °C u 12 h Dosadašnji… pic.twitter.com/enrAz48JQy

I Dubrovnik bi mogao dobiti novi temperaturni rekord. Prema zasad neslužbenim satnim podacima, u podne je izmjereno 39,1 °C, čime bi bio premašen dosadašnji apsolutni maksimum od 38,6 °C.

Konačnu potvrdu rekordnih vrijednosti ipak treba pričekati nakon službene obrade DHMZ-a.

Senj već srušio svoj rekord

Ekstremne temperature nisu ograničene samo na Dalmaciju. U Senju je jučer izmjereno 39,8 °C, što potvrđuju i podaci DHMZ-a za 11. kolovoza. Time je za desetinku stupnja premašen prethodni apsolutni maksimum od 39,7 °C iz srpnja 2015. godine.

Današnja mjerenja pokazuju koliko je toplinski val intenzivan: uz splitskih 39,7 °C, u 14 sati u Pločama je izmjereno 39,6 °C, Šibeniku 38,1 °C, a Lastovu 38,3 °C.