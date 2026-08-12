toplinski val

Povijesna vrućina na Jadranu: Split srušio rekord star tek 43 dana, Dubrovnik također iznad maksimuma

M. Šu.

12.08.2026 u 14:52

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Ekstremna vrućina na Jadranu danas je dosegnula nove razmjere. U Splitu je u 14 sati službena aktualna postaja DHMZ-a pokazivala čak 39,7 °C, što je više od dosadašnjeg apsolutnog maksimuma od 39,5 °C

Toplinski val donio je temperature koje bi mogle ući u meteorološku povijest Splita i Dubrovnika.

Prema trenutačnim satnim mjerenjima, u Splitu je danas u 14 sati izmjereno čak 39,7 °C. DHMZ-ova aktualna mjerenja potvrđuju tu vrijednost na postaji Split-Marjan.

Ako vrijednost bude potvrđena u klimatološkoj obradi, bit će to novi apsolutni temperaturni rekord za Split, navodi HRT.

Dosadašnji maksimum iznosio je 39,5 °C, a postavljen je tek 30. lipnja ove godine.

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I Dubrovnik bi mogao dobiti novi temperaturni rekord. Prema zasad neslužbenim satnim podacima, u podne je izmjereno 39,1 °C, čime bi bio premašen dosadašnji apsolutni maksimum od 38,6 °C.

Konačnu potvrdu rekordnih vrijednosti ipak treba pričekati nakon službene obrade DHMZ-a.

Senj već srušio svoj rekord

Ekstremne temperature nisu ograničene samo na Dalmaciju. U Senju je jučer izmjereno 39,8 °C, što potvrđuju i podaci DHMZ-a za 11. kolovoza. Time je za desetinku stupnja premašen prethodni apsolutni maksimum od 39,7 °C iz srpnja 2015. godine.

Današnja mjerenja pokazuju koliko je toplinski val intenzivan: uz splitskih 39,7 °C, u 14 sati u Pločama je izmjereno 39,6 °C, Šibeniku 38,1 °C, a Lastovu 38,3 °C.

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