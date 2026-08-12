Imate ideju za borbu protiv klimatskih izazova? Zagreb mladima daje do 4.000 eura

Javni natječaj otvorit će se 24. kolovoza, a prijave će se moći podnijeti do 5. listopada na mrežnim stranicama Grada Zagreba.

Novčana sredstva će putem javnog natječaja biti raspodijeljena kroz mikro-potpore od 2.000 do 4.000 eura po projektu , a financirat će se aktivnosti vezane uz prilagodbu klimatskim promjenama, toplinske valove, olujna nevremena, suše i bujične poplave te razvoj zelene i plave infrastrukture i očuvanje urbane bioraznolikosti.

Prijaviti se mogu udruge mladih, organizacije civilnog društva i druge neprofitne pravne osobe koje rade s mladima, među kojima i škole.

Tomašević: Mladi će živjeti s odlukama koje donosimo danas

„Klimatske promjene već danas mijenjaju način na koji živimo u gradu i upravo zato želimo da mladi budu dio rješenja. Ovim programom dajemo im priliku da svoje ideje pretvore u konkretne projekte koji će Zagreb učiniti otpornijim na toplinske valove, olujna nevremena i druge posljedice klimatskih promjena“, poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Dodao je da najbolje ideje često dolaze upravo od mladih „koji će živjeti s odlukama koje danas donosimo“.

„Kroz financijsku i stručnu podršku mladima pružamo priliku da svoje ideje pretvore u konkretne projekte koji unapređuju kvalitetu života u gradu i doprinose otpornijem i održivijem Zagrebu“, istaknula je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.

Dodala je da Grad želi potaknuti razvoj inovativnih klimatskih rješenja, ali i uspostaviti trajne mehanizme za uključivanje mladih u oblikovanje gradskih politika.

Projekt za mlade od 15 do 24 godine

Svaki projekt morat će osmisliti i provoditi najmanje dvije osobe u dobi od 15 do 24 godine. Jedan prijavitelj moći će ostvariti financiranje za najviše tri međusobno različita projekta koje provode različite skupine mladih.

Odabrani projekti provodit će se od studenoga 2026. do 15. travnja 2027., a rezultati će biti predstavljeni na Dan planeta Zemlje, 22. travnja 2027..

Grad će za zainteresirane organizirati i dodatnu radionicu za pomoć pri oblikovanju projektnih prijava.

Grad Zagreb u program se uključio kroz Youth Climate Action Fund, globalnu inicijativu Bloomberg Philanthropiesa, a za provedbu programa dobiva 50.000 američkih dolara, koji će biti usmjereni upravo u potpore projektima mladih.

Bloomberg Philanthropies djeluje u 700 gradova i 150 zemalja, a tijekom 2025. donirao je ukupno 4,3 milijarde američkih dolara