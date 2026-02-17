Tajni sastanci s kineskim biznismenom: Predsjednik Perua smijenjen nakon četiri mjeseca

Za smjenu Jerija glasalo je 75 zastupnika, 24 su bila protiv, a tri su bila suzdržana. Jeri je rekao da će poštovati ishod glasovanja.

Zakonodavci bi sutra trebali izabrati ​novog čelnika kongresa ​koji će također preuzeti dužnost predsjednika Perua.

Sadašnji čelnik kongresa, Fernando Rospigliosi, ustavni je nasljednik titule, ali je odbio preuzeti predsjedničku dužnost.

Jeri je treći uzastopni predsjednik Perua koji je smijenjen s dužnosti, a njegov nasljednik će postati osmi predsjednik te andske nacije u isto toliko godina.