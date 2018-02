Tajna finskog čuda: Odlučni, hrabri i uporni, i da, znaju da se najviše isplati ulagati u ljude

Što sve čini Finsku jednom od najstabilnijih i najsretnijih država koja se može podičiti najboljom kvalitetom života u EU, za tportal pojašnjava Rada Borić, aktualna zastupnica u zagrebačkoj Skupštini, znanstvenica i aktivistica za ženska prava te autorica prvog finsko-hrvatskog i hrvatsko-finskog rječnika koja je u toj zemlji boravila više od 15 godina

Tportalova sugovornica Rada Borić u Finskoj je, s nekoliko razmaka od kraja sedamdesetih do 2007., provela više od 15 godina, a kako primjećuje, svaki put su pri njezinom povratku u tu zemlju ekonomske i društvene promjene bile u korist Finske, što objašnjava jasnim razvojnim strategijama i uvažavanjem vlastitog geopolitičkog položaja te resursa kojima se ta država može podičiti. Stoga se, ističe Borić, Finska usredotočila na obrazovanje i razvoj tehnologije te ravnomjeran razvoj zemlje i očuvanje prirode.

Borić kaže kako se život u Finskoj može uspoređivati s onim u Hrvatskoj, ali tek ako govorimo o ljudima.

'Finci drže do privatnosti, ali su otvoreni novome. Možda im treba više vremena da bi nekoga prihvatili, za razliku od nas, ali njeguju odnose, s većim poštovanjem prema razlikama. Ako govorimo o uređenju zajednice, bojim se da su sve usporedbe na štetu Hrvatske - Finska ima jasne razvojne strategije, od brige prema javnim dobrima do socijalnih politika, od ravnopravnosti žena i muškaraca i manjinskih prava do kvalitete života', ocjenjuje vrsna poznavateljica Zemlje Tisuću Jezera.

Povijesno breme

Ono što je blisko Finskoj i Hrvatskoj njihovo je bremenito povijesno nasljeđe. Smatra se naime kako je Finska tijekom Drugog svjetskog rata usko surađivala s nacistima, no Finci tvrde da su isključivo branili svoju slobodu i demokraciju. Njihovi čelnici tijekom rata, poput maršala Carla Gustafa Mannerheima i Riste Rytija, smatraju se najvećim Fincima, unatoč uskoj suradnji s Hitlerom.

Zanimalo nas je kakvo je mišljenje Finaca prema toj epizodi.

'Finci se neće složiti da su 'usko surađivali s nacistima'. U nepovoljnim povijesnim prilikama i političkim zavrzlamama uoči Drugog svjetskog rata, neuspjehom politike Lige naroda, Finska je ostala ostavljena samom u Zimskom ratu protiv Sovjetskog Saveza. Budući da su Sovjetski Savez i nacistička Njemačka sklopili u kolovozu 1939. tzv. Ribbentrop-Molotovljev sporazum o nenapadanju, a sporazum je kao dodatak imao i podjelu ratnog plijena, Finska je potpala pod sovjetsku interesnu sferu. Iako vojno slabija, ušla je u rat protiv Sovjetskog Saveza u prosincu 1939., a on je već u ožujku 1940. okončan sporazumom po kojemu su Sovjeti zadržali dio finskog teritorija. Njemačka im je tada ostala jedinim izborom, no i ta je nacistička Njemačka koncem rata spalila Finsku sve do Laplanda', pojašnjava tportalova sugovornica, dodajući kako su Finci racionalan narod koji razumije povijesne okolnosti i svoj položaj u susjedstvu.