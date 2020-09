Igor Tabak o rabljenim F-16: Velika je stvar što imamo ponudu iza koje može stati američka država i zrakoplove koji nisu iz 'treće' ruke

Sjedinjene Države dosad su nudile samo nove zrakoplove pa ovo unosi velike promjene u posao, komentira Igor Tabak s portala Obris.org detalje američke ponude za rabljene F16 borbene zrakoplove

'Rečeno nam je da će ponuđač izaći s tim podacima ako Hrvatska strana potvrdi interes za ponudu. Riječ je o privatnoj tvrtki ProAeronautics, iza koje može stati država u Government to Government modelu', pojašnjava Tabak, koji smatra da je velika stvar što imamo ponudu iza koje može stati američka država, te zrakoplove koji nisu iz 'treće ruke', pa se nabavni lanac skraćuje.

Cijena je slična onoj grčkoj iz 2018., za nemodernizirane modele.

'Riječ je o ukupnom paketu od 110 do 150 milijuna dolara, što je za 30 do 50 niže od one grčke, ali trebat će ih modernizirati, bit će blizu ciframa izraelskog paketa, oni su bili 500-tinjak milijuna dolara', kaže Tabak.

Podsjeća da je riječ o rabljenim zrakoplovima koji nemaju životni vijek u desecima godina.