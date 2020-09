Plenkoviću i Milanoviću sletjela ponuda od Amerikanca za kupovinu rabljenih F-16

Na nekoliko adresa hrvatskih državnih institucija, uključujući i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, stigla je ponuda američke tvrtke ProAeronautics (ili samo ProAero) za kupovinu borbenih zrakoplova, doznaje portal Obris.org

Uz ovu osnovnu ponudu, nude se i potencijalni dodatni paketi letjelica i opreme – točnije, unutar godinu dana od prve isporuke dostupno je još i 16 borbenih aviona F-16, i to 14 jednosjeda Blok 20, te 2 dvosjeda Blok 15, koji također mogu biti modernizirani i na razinu Bloka 50.

Ponuđena cijena za ove letjelice – podložna daljnjim pregovorima – iznosi 11,5 do 14 milijuna dolara po avionu F-16A, te 12,5 do 15 milijuna dolara po avionu F-16B, navodi portal. Ukupno bi to značilo da eskadrila od 12 rabljenih F-16 bi koštala između 140 i 170 milijuna dolara, dok bi cijena za kupovinu takvih 30 lovaca bila između 399 i 424 milijuna USD. Nastavno na ovu osnovnu ponudu, ProAeronautics nudi i razgovore o kupovini dodatne opreme.