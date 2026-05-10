Sudar četiri automobila kod Omiša, troje ozlijeđenih

Na predjelu Dupci na Jadranskoj magistrali u smjeru Omiša u nedjelju navečer oko 20 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala četiri osobna vozila.
Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske navode da su tri osobe ozlijeđene te prevezene su u KBC Split. Težina njihovih ozljeda zasad nije poznata.
Policija je na terenu i obavlja očevid kako bi utvrdila okolnosti nesreće, zbog čega se promet na toj dionici državne ceste od 20:30 odvija naizmjenično jednim trakom, uz regulaciju policijskih službenika.