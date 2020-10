Stručna rasprava: Imamo dovoljno respiratora, ali što je s krevetima i liječnicima na intenzivnoj njezi? Pokušavam biti optimist, ali...

Rekordna 542 slučaja zaraze koronavirusom u Hrvatskoj. Uvodi se obvezno nošenje maski u svim zatvorenim prostorima, kao i na otvorenom gdje nije moguće održavati distancu. Za sva okupljanja uvode se ograničenja. Pandemija se zahuktava diljem Europe, države redom donose strože restrikcije kako bi se obuzdao virus. Prijeti li ponovno karantena? Treba li kažnjavati nenošenje maski? Hoće li biti promjena u režimu rada sustava zdravstva za ostale pacijente?

O tome su u emisiji Otvoreno HRT-a govorili ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak , ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić, Stipan Jonjić iz Centra izvrsnosti za virusna cjepiva i imunologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, molekularni biolog Miroslav Radman i pulmogog Saša Srića , koji je zaražen koronavirusom pa se i on javio videolinkom iz svog doma.

Capak je istaknuo kako je u zadnjih 14 dana pažnja ljudi popustila i mnogi se nisu držali mjera i rezultat toga je ova današnja brojka.

Saša Srića, pulmolog, ima blaže simptome Covida-19 te je rekao kako se osjeća dobro. Srića ističe kako je pitanje što će se događati u narednom periodu, hoće li zdravstveni sustav uspjeti podnijeti zahtjevnu jesen.

- Ovu bolest treba shvatiti definitivno ozbiljno. Sve skeptičare i negatore ove bolesti bih prošetao jedinicama intenzivnog liječenja. Ovo je ozbiljna priča koja može izazvati kod mladih i zdravih ljudi najčešće blagi oblik bolesti, ali isto tako može ugroziti starije i kronične bolesnike, rekao je Srića.

Edukacije često ne prolaze, izgledne su kazne

Govoreći o maskama, rekao je one smanjuju mogućnost od oboljenja na minimum. 'Maske treba nositi redovito i mijenjati ih. Maska nas beskrajno štiti', napomenuo je Srića, dodajući da će je on zagovaratelj edukacije no nažalost kod 'našeg naroda taj dio često ne prolazi, pa se bojim da ćemo morati ukoliko se ne postigne cilj - smanjenje broja oboljelih - potezati za kaznama'.