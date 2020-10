Kakva je to terapija antitijelima koju je primio Trump?

Američki predsjednik Donald Trump primio je eksperimentalni lijek protiv koronavirusa. Radi se o infuziji koktela antitijela, terapiji koja je u SAD-u visoko na listi prioriteta u testiranjima kako bi se dokazalo je li učinkovita i sigurna. Trumpov pristanak na lijek koji je tek u razvojnoj fazi zainteresirao je znanstvenike cijeloga svijeta

- To o čemu se priča je zapravo jedno monoklonsko protutijelo, odnosno koktel dva protutijela čija je zadaća neutralizacija virusa SARS cov2, govori dr. Zoran Barušić , zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti., za HRT. Lijek je tek u razvojnoj fazi pa zato i nije dostupan na tržištu.

- Posebnim genetskim inženjeringom proizvedena protutijela koja bi trebala djelovati direktno na ovaj virus, objašnjava prof. dr. Ivo Ivić, specijalista infektologije na Infektivnoj klinici KBC-a Split.

- Za sada niti nema u literaturi puno podataka, to je lijek koji se istražuje, dodaje Ivić. No, dosadašnja istraživanja ukazuju na to da bi taj koktel mogao biti siguran.

- Prvenstveno se misli na pojačanu mogućnost eliminacije virusa kao i skraćenje simptoma trajanja bolesti, objašnjava dr. Zoran Barušić. Koktel se daje onima s blažom kliničkom slikom. Na početku bolesti dok se nije razvila.