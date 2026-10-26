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PODIGNUTA OPTUŽNICA

Stravičan slučaj iz Zagreba: Izvadili joj organe, a onda otkrili da zapravo nema rak

M.Či.

26.10.2026 u 23:21

Operacija, ilustracija
Operacija, ilustracija Izvor: Magnific / Autor: Stefamerpik
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Općinsko kazneno državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv liječnice specijalistice patologije zbog teške liječničke pogreške u KBC-u Sestre milosrdnice krajem 2023. godine, kada je pacijentici zbog krive dijagnoze karcinoma nepotrebno odstranjen cijeli želudac i niz drugih organa

Tužiteljstvo tereti liječnicu za kazneno djelo nesavjesnog liječenja iz nehaja, čime je prouzročena osobito teška tjelesna ozljeda, te predlaže kaznu od jedne godine zatvora.

Kako navodi Jutarnji list, prema optužnici, okrivljena je prilikom analize uzorka biopsije želuca 'olako držeći da do štetnih posljedica neće doći' postavila pogrešnu dijagnozu adenokarcinoma, propustivši učiniti dodatne imunohistokemijske biljege koji bi tu dijagnozu razlikovali od benignog neuroendokrinog tumora (NET), gradus 2.

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Groteskna greška otkrivena nakon operacije

Pacijentica je u listopadu 2023. upućena na gastroskopiju zbog bolova u želucu, nakon čega je uslijedio nalaz s dijagnozom karcinoma. Kirurški zahvat gastrektomije obavljen je u KBC-u Zagreb pri čemu joj je odstranjen želudac zajedno s limfnim čvorovima, trbušnom maramom, slijepim crijevom i žučnim mjehurom..

Iako kirurg tijekom operacije na samom organu nije mogao napipati tumorski proces, zahvat je dovršen jer se vodilo računa o patohistološkom nalazu iz KBC Sestara milosrdnica. No, naknadnom detaljnom analizom izvađenog tkiva utvrđeno je da pacijentica uopće nije imala adenokarcinom, već mali benigni neuroendokrini tumor koji nije zahtijevao operacijsko liječenje.

Trajne posljedice i invaliditet

Tijekom ispitivanja, svoju je stranu priče ispričala i pacijentica. Kako je rekla, danas trpi teške i trajne zdravstvene posljedice. Od damping sindroma, mučnina, povraćanja i velikog gubitka tjelesne težine do PTSP-a te ima utvrđeno 100-postotno tjelesno oštećenje. Internim nadzorom u bolnici također je utvrđeno da je došlo do teškog stručnog propusta u liječenju.

Okrivljena se u obrani branila tvrdnjama da je u analizi sudjelovalo više liječnika te da se prije operacije trebalo dodatno konzultirati i provjeriti je li kompletna dijagnostička obrada dovršena, dok su vještakinje zaključile kako je učinjen stručni propust zbog kojeg su, kod pacijentice, nastale teške i trajne zdravstvene posljedice, navodi Jutarnji list.

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