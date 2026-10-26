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OSVRNUO SE I NA SRBIJU

Pupovac prozvao Penavu: 'Kada se prešute ZDS i Pavelić, na red dolazi slavljenje Hitlera'

M.Či.

26.10.2026 u 21:58

Milorad Pupovac
Milorad Pupovac Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL
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Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac analizirao je rezultate izbora u Srbiji i pobjedu studentskog pokreta, ali se oštro osvrnuo i na porast ekstremizma u Hrvatskoj te reakcije dijela političke scene na antisemitske ispade

Komentirajući izbore u Srbiji, gostujući u emisiji 'Oporbeni zarez' HRT-a, Pupovac je istaknuo kako ga nije iznenadila pobjeda studentske liste, ali jest brzina kojom je Aleksandar Vučić priznao poraz. Unatoč dosadašnjoj retorici, smatra da je bivši predsjednik Srbije pokazao dozu racionalnosti.

Za studente i stručnjake okupljene u pokretu naglašava da su u protekle dvije godine izrasli u zrele političke aktere.

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'Ovo je bila nužna promjena da bi mogle uslijediti sve ostale. Srbija je snažno promijenjena država u 14 godina vlasti SNS-a, s institucijama pretvorenima u jednostranačke i poslušničke aparate', izjavio je Pupovac, upozoravajući da je izborna pobjeda tek prvi korak. Za potpunu transformaciju društva bit će potrebna izmjena kadrova, duha institucija i moralnih vrijednosti.

Od nove vlasti u Beogradu očekuje prekid 'toksične i kontaminirajuće retorike' prema Hrvatskoj i srpskoj zajednici iz Hrvatske, uklanjanje etiketiranja te otvaranje prostora za građenje transparentnih odnosa i rješavanje neriješenih ratnih pitanja, poput potrage za nestalima.

'Šutnja i neosuđivanje otvaraju prostor za slavljenje Hitlera'

Osvrćući se na domaće političke prilike i nedavne antisemitske i nacističke ispade navijača u Splitu uoči utakmice s Ajaxom, čelnik SDSS-a naglasio je da odgovornost ne snose samo ekstremne skupine, nego i svi koji relativiziraju takve pojave u javnom prostoru.

Kao primjer je naveo izvikivanje pozdrava 'Za dom spremni' u Hrvatskom saboru.

'Kada se tolerira takva praksa, onda dođe i ekstremnija forma – ne slavite samo Pavelića, nego i Hitlera. Toleriranjem, šutnjom i neizricanjem jasnog stava zapravo se doprinosi tome da ta manjina postane dominantna', upozorio je Pupovac.

Dodao je kako je teza o 'dvostrukim konotacijama' pozdrava ZDS trebala smiriti napetosti, no na koncu je otvorila prostor za njegovu daljnju normalizaciju. Upozorio je i da važeći zakon još uvijek nema adekvatnu primjenu u pravosuđu.

'Ako tu zločinačku tvorevinu NDH ne maknemo na mjesto koje joj pripada, sa svim njezinim repertoarom i insignijama, stalno ćemo nositi teret koji ugrožava unutrašnji mir i ustavni poredak', poručio je.

Na kraju gostovanja u 'Oporbenom zarezu' HRT-a, osvrnuo se i na čelnika Domovinskog pokreta Ivana Penavu, ustvrdivši da je još u Vukovaru bio pokrovitelj skupina koje su sudjelovale u nasilju i prijetnjama. Reakcije DP-a na postupanje policije u Splitu opisao je kao nastavak zaštite onih koji se ne mogu braniti, zaključivši kako je bilo kakvo ometanje rada policije nedopustivo.

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