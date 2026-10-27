Građani u euforiji nakon sloma vlasti: 'Mislim da sanjam, ali pobjednike sad čeka paklen posao'

Istaknula je kako je to mjesto puno simbolike, jer su se na njemu organizirali neki od najvećih prosvjeda, a i danas su se na njemu okupile tisuće ljudi. A sve je započelo pred gotovo dvije godine ispred Fakulteta dramskih umjetnosti.

No, dok građani slave, postavlja se pitanje tko će biti novi premijer Srbije. Reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić prisustvovala je velikom okupljanju građana na beogradskom trgu Slavija.

U razgovoru za Novu TV, glumac Relja Janković priznao je da nije očekivao ovako uvjerljivu pobjedu Studentske liste.

'Nadao se jesam, negdje sam duboko u sebi vjerovao. Nisam očekivao da će to biti toliko uvjerljivo. Nisam očekivao da će naš predsjednik morati tako lako priznati taj ogromni poraz', rekao je Janković te dodao kako je izuzetno ponosan jer je sve krenulo upravo s njegovog fakulteta.

'Ja i dalje mislim da sanjam. Jedva čekam da se za koji dan probudim i shvatim, kada prođe euforija, da je sve ovo stvarno', dodao je.

Nastavio je kako članove Studentske liste sad čeka 'paklen posao', ali je uvjeren da su pobijedili upravo zbog svoje stručnosti i pameti.

'Želim da oni budu lice moje zemlje. Želim da me oni predstavljaju u inozemstvu', rekao je.

Nije mogao izbjeći pitanje o budućnosti odnosa između Srbije i Hrvatske.

'Mi smo susjedi. Nemamo bližu zemlju pored nas, trebamo biti najbolji prijatelji, da idemo po slavama i rođendanima. Trebamo imati poštovanje. Naši političari trebaju imati poštovanje i ne trebaju širiti mržnju', naglasio je Janković za Novu TV.