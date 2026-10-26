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420 000 doza

Gripa uranila u Hrvatsku: Kad stiže cjepivo i tko ima pravo na besplatnu dozu?

M.Či.

26.10.2026 u 22:58

Gripa, ilustracija
Gripa, ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
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Gripa je ove godine, čini se, u Hrvatsku došla ranije nego što je to itko očekivao

Prvi slučajevi zaraze zabilježeni su već u rujnu, a u posljednjih nekoliko tjedana njihov broj samo raste. I dok liječnici već govore o sezoni gripe, u ljekarnama i ambulantama cjepiva još uvijek nema.

Kako piše Index, prošle je godine cjepivo protiv gripe bilo dostupno već početkom listopada, a cijepljenje je krenulo sredinom mjeseca. Ove godine, međutim, listopad se bliži kraju, a cjepivo još nije stiglo u Hrvatsku.

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U međuvremenu, zabilježeno je više od 200 oboljelih od gripe u cijeloj Hrvatskoj. Najviše je slučajeva prijavljeno u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Laboratorijski nalazi potvrdili su da ove godine prevladava virus gripe tipa A.

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo za Index su rekli kako je naručeno 420 tisuća doza cjepiva protiv gripe, ali je proizvođač poručio da bi moglo biti kašnjenja u isporuci.

'Prema najavama očekujemo da bi cjepivo trebalo biti dostupno početkom studenog', ističu, ali točan datum još ne mogu reći. Situacija nije ništa bolja ni u većini drugih europskih zemalja.

No, iz HZJZ ističu da će biti dovoljno vremena da se svi zainteresirani cijepe i razviju imunitet prije vrhunca sezone gripe. Naime, u Hrvatskoj se gripa intenzivnije javlja nakon božićnih blagdana, a vrhunac je obično sredinom veljače. S obzirom na to da je nakon cijepljenja potrebno oko dva tjedna da se razvije imunitet, još nije kasno za cijepljenje.

'Moramo naglasiti da smo dugi niz godina sezonsko cijepljenje uobičajeno započinjali početkom studenog. Tek zadnjih par godina se počinje cijepljenjem krajem listopada', poručili su za Index iz HZJZ.

Podsjetimo, pravo na besplatno cijepljenje imaju osobe s povećanim rizikom od težeg oblika bolesti i razvoja komplikacija, dok se svi ostali mogu cijepiti o vlastitom trošku. Cijena cjepiva, koje je moguće nabaviti u ljekarni kreće se između 15 i 25 eura.

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