Stotine Višana izašlo na prosvjed: Ovo je problem koji je ujedinio vlast i oporbu

Nekoliko stotina Višana okupilo se u subotu točno u podne u središtu mjesta prosvjedujući protiv ukidanja komunalnog poduzeća Vodovod i odvodnja otoka Visa i njegovog pripajanja Vodovodu Brač.

Mirni prosvjed je organizirala Građanska inicijativa Plan 42 Viški gradonačelnik Hrvoje Mratinić objašnjava kako Višani tu odluku doživljavaju ne kao administrativno pitanje, nego kao pitanje "opstanka, sigurnosti i slobode odlučivanja o vlastitoj vodi". Odluka Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, koja bi trebala stupiti na snagu 23. rujna, značila bi da Vis ostaje s tek 0,14 posto vlasničkog udjela u upravljanju vlastitim vodnim sustavom, iako otok Vis ima sudjelovanje 'oko dvanaest posto stanovnika, devetnaest posto priključaka, dvanaest posto prihoda i jedanaest posto isporučene vode u novom komunalnom društvu', napomenuo je.

Kaže da su Višani na takvu odluku odgovorili snažnim jedinstvom i u četiri dana prikupili 1.965 potpisa na peticiji kojom od Vlade traže da Vis postane samostalno vodouslužno područje. "Ti potpisi predstavljaju oko 55 posto svih punoljetnih stanovnika s prebivalištem na otoku, isto tako je to broj svih građana koji su izašli na lokalne izbore i taj broj najbolje svjedoči koliko je ova tema presudna za budućnost Visa", ističe Mratinić. "Ubuduće bi se dosadašnji isporučitelji vodouslužnih vodnih usluga moraju pripojiti kako bi se formiralo 41 okrupljeno vodouslužno područje. Jedno od tih područja definirano uredbom je i naše područje pod rednim brojem 36, kojemu je određeno da se pripajaju otoci. Znači vodovod s Brača, Hvara i Visa. To je zakonska osnova po kojoj moramo postupiti, a nama, s obzirom na poslovne udjele koje bi imali u tom novom trgovačkom društvu, nikako ne odgovara jer onda gubimo pravo na upravljanje svojim vodnim resursima", dodao je Mratinić.

